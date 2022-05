El color de tendencia que ha convencido a Kate de comprarse un tercer vestido-abrigo

En el Palacio de Buckingham, el buen tiempo no comienza oficialmente hasta la celebración de la tradicional fiesta anual del jardín, una cita a la que la duquesa de Cambridge acude desde 2012 con sus looks más románticos y sofisticados, en los que siempre hay lugar para las tonalidades pastel, los tocados maximalistas o los detalles de encaje. Esta tarde, Kate ha confirmado que si algo funciona, no hay razón para cambiarlo: ha comprado su vestido favorito en el color de la temporada. ¡Más primaveral, imposible!

Su vestido favorito, pero en color rosa

Se trata de uno de los vestidos más queridos por Kate, su versátil modelo en formato de abrigo cruzado, de la diseñadora británica Emilia Wickstead, que también posee en tejido azul cielo. Y no hay mejor prueba de que una prenda te gusta que comprarla en más de un color, de modo que esta tarde la duquesa de Cambridge ha reafirmado su idilio con este diseño de mangas largas, solapas en cuello y falda acampanada al estrenar una vibrante versión rosa salmón.

Como es habitual, ha evitado desentonar con su elección de complementos, decantándose por unos salones de ante rosa, bolso clutch blanco con bordado de cuentas floral, ambos de la firma Emmy London, y un tocado fascinador con volantes en distintos tonos de rosa, ideado por Jane Taylor, que también figuraba desde antes en su vestidor. De hecho, la última vez que lo vimos fue en el tradicional desfile Trooping The Colour de 2017, donde lo llevó con un vestido, también rosa y ceñido a la cintura, de Emilia Wickstead.

Desde 2012, es la fórmula que jamás le falla

Era imposible de predecir que Kate luciría un nuevo ejemplar de este estilo considerando, sobre todo, que hace exactamente un mes, para la misa del Domingo de Pascua, recicló por segunda vez el ejemplar que tiene de este vestido-abrigo en color azul cielo, uno adquirió en 2017 y suele combinar con salones de ante y bolsos de mano al tono.

Nuestra primera toma de contacto con el favorecedor diseño tuvo lugar en 2012, cuando Kate apenas se estaba iniciando en su rol de duquesa de Cambridge. Aquel Día de San Patricio, seleccionó un apropiado modelo prácticamente idéntico, aunque no el mismo, también de Emilia Wickstead, en un simbólico verde bosque. Una década más tarde, continúa aplicando esta fórmula ganadora.