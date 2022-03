El acertado look de trabajo de doña Letizia: abrigo de pelo y falda plisada con truco La Reina continúa sin estrenar, pero combina con maestría prendas de fondo de armario para derrochar estilazo

Hoy, doña Letizia comienza la semana presidiento un nuevo evento en solitario en Madrid, concretamente el acto de clausura de la XII convocatoria de "Euros de tu nómina", un proyecto impulsado por el Banco Santander para ayudar a los que más lo necesitan, gracias al cual se le entregará una donación a 12 ONGs. La Reina ha querido estar presente en esta cita tan especial, y ha vuelto a derrochar estilo escogiendo un perfecto look en clave working totalmente apropiado para un compromiso de mañana de este tipo. Eso sí, no ha querido romper la estrategia que lleva siguiendo desde que comenzó el nuevo curso y ha preferido no estrenar ni ropa ni complementos, optando de nuevo por tirar de fondo de armario y recuperar dos básicos infalibles.

Un diseño que adoran las royals

Si la semana pasada la Reina nos demostraba que la falda lápiz es una de esas piezas elegantes y versátiles que nunca fallan a la hora de escoger look de trabajo, hoy hace lo mismo pero con un modelo en línea 'A', igualmente sofisticado y fácil de combinar tanto en citas del día a día como en eventos de noche. De hecho, son numerosas las royals que han sucumbido ante este tipo de faldas recientemente y las han adaptado a su estilo personal. Concretamente, doña Letizia escoge un diseño de la casa británica Reiss -firma muy poco habitual en su armario- que ya le vimos el pasado marzo en uno de sus últimos actos antes de decretarse el confinamiento en nuestro país.

Truco estilizador

Se trata de una pieza de tiro alto y bajo acampanado confeccionada en un tejido plisado, un detalle que en ocasiones nos puede dar reparo porque, según en qué prendas, puede aportar volumen y ser todo lo contrario a estilizadora. Sin embargo, la falda de doña Letizia evita este efecto gracias a su estratégico degradado, capaz de afinar visualmente el cuerpo. Cuenta con un potente efecto fit logrado al dejar el tono más oscuro en la zona de las caderas e irse aclarando hasta teñirse prácticamente de blanco en el bajo.

Misma falda, dos looks distintos

El día de su estreno, la mujer de Felipe VI combinó esta falda con una blusa de seda, creación de Adolfo Domínguez que ya llevó en la Fería Internacional de Turismo-FITUR en 2017. Sin embargo, hoy prefiere cambiar de registro y sumarle top entallado de escote redondeado rosa pastel. Además, a su llegada al evento ha sumado también un abrigo del mismo tono con acabado furry, una original pieza de Carolina Herrera que también habíamos visto anteriormente. Remata con salones oscuros de tacón fino, una apuesta segura.

