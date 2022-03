Doña Letizia recicla la falda 'mágica' que conquistó a la realeza europea

Después de reunirse con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad este martes, cita en la que recuperaba la chaqueta de cuadros que siempre lleva con calzado plano, hoy doña Letizia retoma su agenda en solitario y preside unas audiencias en el palacio de la Zarzuela con dos organizaciones que luchan por el papel de la mujer en el mundo laboral, "Women in a Legal World" y "Cátedra para la Promoción de la Mujer en Vocaciones en la Formación Profesional para la Movilidad Sostenible". En estos actos, la Reina ha querido continuar con la estrategia que viene siguiendo desde principios de curso, la de optar por la discreción a nivel estilístico y evitar estrenar nada de ropa. Sin embargo, esto no implica que escoja conjuntos aburridos, sino que ha demostrado ser capaz de configurar looks de tendencia combinando piezas de fondo de armario.

VER GALERÍA

Básicos de trabajo

La Reina ha conseguido hoy configurar un conjunto de trabajo perfecto recurriendo a un tándem infalible para este tipo de citas: camisa + falda lápiz. Gracias a esta mezcla, que adoran numerosas royals y primeras damas, ha estilizado además su figura y potenciado sus curvas. Como decíamos, ninguna de las prendas o accesorios que lleva hoy son nuevas, pero lo cierto es que son diseños básicos que nunca pasan de moda. Ha optado por un favorecedor estilismo en combinación de tonos azules -uno de sus colores preferidos a la hora de vestir estos últimos años- que realzaba especialmente su silueta.

Como pieza protagonista, ha recuperado de su armario una falda de silueta tubo de Hugo Boss, su firma estrella para el día a día, que guarda una curiosa conexión de estilo tras ella. Es un sencillo modelo en clave midi de tono celeste, que cuenta con un cinturón ancho incorporado confeccionado en el mismo tejido, detalle pensado para potenciar la figura femenina.

- Haz como doña Letizia y bájate de los tacones con este calzado cómodo

Una falda con historia

Es un diseño tan favorecedor que doña Letizia no es la única royal que ha sucumbido a él, y es que anteriormente lo lucieron dos princesas europeas: Sofía de Suecia y Mary de Dinamarca. El éxito de este tipo de modelos se explica fácilmente, y es que, además de otorgar un aire sofisticado y de tendencia a cualquier look, logra alargar visualmente las piernas gracias a su corte frontal. Tradicionalmente, las faldas lápiz como esta incluían una abertura trasera para permitir una mayor movilidad, pero el hecho de que se traslade a la zona delantera hace que se potencie la verticalidad. La Reina lo ha combinado con una blusa azul marino y salones a juego de Magrit. En cuanto a las joyas, ha lucido pendientes de Chanel y su inseparable anillo dorado de Karen Hallam.

- La Reina marca la diferencia con su falda dorada (y española) en su gran cita con la moda

Sofía de Suecia y su look monocolor

La primera dama de la realeza en estrenar esta falda que hoy recicla doña Letizia fue la esposa de Carlos Felipe de Suecia, quien apostó por combinarla en un total look al sumarle un sencillo jersey de punto con cuello redondeado a conjunto y salones del mismo tono. Únicamente rompió la monocromía con bolso de mano tipo sobre negro.

- Gabardina y zapatos 'Oxford': Doña Letizia reafirma en Asturias sus básicos infalibles más cómodos

Mary de Dinamarca apuesta por los lunares

Unos meses después, en marzo de 2019, la princesa de los daneses volaba hasta Texas con motivo de un viaje oficial en el que hizo gala de una impecable maleta con estilismos de lo más elegantes. Uno de los más comentados fue el protagonizado por una blusa vaporosa de lunares en tono azul marino con mangas abullonadas que combinó con esta falda de origen alemán, consiguiendo un resultado a contraste similar al de la Reina.