La estilista de Meghan celebra el aniversario de la Boda Real con una colección nupcial

Hoy los duques de Sussex están de enhorabuena, y es que celebran el segundo aniversario de su boda. Hace ya dos años desde que se dieron el 'sí, quiero' en una multitudinaria ceremonia en el castillo de Windsor en la cual la realeza británica y la jet set de Hollywood deslumbraron con sus looks más sofisticados. Entre las invitadas por parte de Meghan Markle destacó la presencia de su estilista, Jessica Mulroney, quien llegó a la iglesia junto a Kate Middleton y el cortejo de pajes y damitas, dejando clara la importancia que tenía su figura para la novia. Hoy, coincidiendo con esta fecha tan especial, la canadiense ha querido rendir homenaje a su gran amiga lanzando una colección de inspiración nupcial.

VER GALERÍA

Además de ejercer de estilista de rostros tan destacados como el de la propia Duquesa, Jessica también colabora en televisión y es diseñadora de moda. Su última colección viene de la mano de Smash + Tess, una firma que diseña en Canadá y fabrica en Estados Unidos, precisamante dos países con una gran importancia para Meghan. Ni stilettos ni fáldas lápiz o vestidos entallados, esta selección de prendas que salen hoy a la venta tienen un aire mucho más relajado... y romántico.

- Lee también: Jessica Mulroney se atreve con el ‘print’ que nunca ha llevado Meghan Markle

VER GALERÍA La propia Jessica era la encargada de anunciar su propio proyecto a través de sus redes hace apenas unos días: "Vi un hueco en el mercado nupcial que quería llenar. Por eso he creado una colección nupcial inclusiva con Smash + Tess. Da igual quién pida matrimonio o a quién... una pedida de mano debería ser celebrada siempre (incluso en cuarentena)". Con estas palabras, adelantaba que las prendas iban a estar enfocadas a todo tipo de parejas, algo que deja claro la campaña fotografía, que, además, es totalmente natural. "Nuestra campaña se hizo virtualmente con parejas reales que se han comprometido durante el confinamiento. Como siempre digo, el amor no está cancelado. Espero que os guste" explicaba.

- Lee también: Las prendas de primavera que la estilista de Meghan ya ha comprado en Zara

VER GALERÍA

De esta forma, busca romper con el tópico de que el hombre es el que tiene que pedir la mano de la mujer, y propone camisetas y monos unisex con las frases 'Se lo he pedido' y 'He dicho sí', de tal manera que los papeles pueden intercambiarse fácilmente. Además, las fotografías que ilustran la colección no solo muestran a futuros novios heterosexuales, sino también a dos mujeres o a dos hombres que acaban de comprometerse, algo natural y sencillo que, sin embargo, ayuda a normalizar este tipo de parejas que en muchas ocasiones son las grandes olvidadas de la publicidad y las firmas nupciales.