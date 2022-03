Georgina Rodríguez se fotografía en Turín a lo Sofía Vergara

¡Vuelta a la rutina! Después de disfrutar de unas envidiables vacaciones familiares de las que nos han hecho partícipes a través de sus millonarios perfiles sociales, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez están de vuelta en Turín con motivo del inicio de la temporada de fútbol. Aunque el primer partido tuvo lugar el fin de semana pasado, ayer fue el primero que se celebró en el estadio de la ciudad italiana, por lo que la modelo, que ha demostrado en numerosas ocasiones ser la fan número 1 del futbolista, quiso acercarse a verlo en persona y animar una vez más a su pareja. Para esta inauguración del nuevo curso, escogió un sofisticado estilismo que guarda numerosas similitudes con el vestidor de la actriz Sofía Vergara.

A su llegada al Allianz Stadium, Georgina dedicó a sus seguidores un improvisado posado para mostrar su estudiado conjunto, protagonizado por un entallado vestido que potenciaba sus características curvas. Se trataba de una pieza de escote corazón con efecto corsé, tirantes anchos y falda midi de tubo firmado por Dolce&Gabbana, una de sus firmas de referencia. Está confeccionado en un tejido con estampado de maxiflores en tonos rojos, blancos y verdes, un tipo de patrón muy propio de los creadores italianos. Ha completado con uno de los minibolsos de su extensa colección, concretamente un modelo blanco de Prada que combina con sandalias de tacón alto de Gianvito Rossi. "¡¡Comenzamos la temporada con muchas ganas e ilusión!! Forza @juventus a por todas @cristiano 💥❤️ TQ❤️" escribía la modelo en redes para apoyar a su pareja, y parece que el mensaje de suerte dio resultado, puesto que el equipo blanquinegro ganó al Nápoles.



- Lee también: Las 'influencers' italianas que podrían estar inspirando a Georgina Rodríguez

Este look conectaba directamente con el vestidor de Sofía Vergara, y es que la actriz también es gran fan de los diseñadores italianos, de hecho, escogió una creación de la casa con el mismo patrón y estampado similar para visitar el programa de Ellen Degenerees a finales de 2017. Desde siempre, la colombiana ha buscado realzar su figura mediante piezas de este tipo, y los vestidos florales son una de las grandes señas de identidad de su estilo. Tanto ella como Georgina poseen una estética explosiva y seductora, y adoran las prendas entalladas, por lo que no resulta extraño que hayan coincidido con el mismo look.