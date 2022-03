La Academia pidió a Will Smith que se fuera de los Oscar y él se negó Tras darle una bofetada en directo a Chris Rock, el actor no solo no se fue sino que celebró su triunfo cantando y bailando en la fiesta

Poco a poco vamos sabiendo más de lo que sucedió en la 94º edición de los Oscar tras la bofetada que Will Smith le dio en directo a Chris Rock. En las últimas horas, el ganador del Oscar por El método Williams ha pedido perdón públicamente al cómico reconociendo que su comportamiento "fue inaceptable e inexcusable" y Rock ha roto su silencio para decir que "todavía estoy procesando lo que pasó", asegurando que "en algún momento hablaré sobre ello". Además, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood ha contado un detalle que hasta ahora no sabíamos, y es que tras lo sucedido pidieron a Will Smith que se fuera de la gala.

"Las cosas se desarrollaron de una manera que no podríamos haber previsto", pude leerse en el comunicado al que ha tenido acceso la revista People. "Si bien nos gustaría aclarar que se le pidió al Sr. Smith que abandonara la ceremonia y se negó, también reconocemos que podríamos haber manejado la situación de otra manera", aseguran. Además, la Academia ha informado de las acciones que han tomado contra el actor, que minutos después de lo ocurrido se llevó el Oscar a mejor actor por su papel en la película El método Williams.

"La Junta de Gobernadores ha iniciado procedimientos disciplinarios contra el Sr. Smith por violaciones de los Estándares de Conducta de la Academia, incluido el contacto físico inapropiado, el comportamiento abusivo o amenazante y el compromiso de la integridad de la Academia", se lee en el comunicado en el que informan a Will Smith que le avisan con 15 días de antelación por si quiere ser "escuchado mediante una respuesta por escrito" antes de que se celebre la próxima reunión de la junta.

Se celebrará el 18 de abril y la Academia dice que "pueden tomar cualquier acción disciplinaria, que puede incluir suspensión, expulsión u otras sanciones permitidas por los estatutos y las normas de conducta". Asímismo, aseguran que lo que hizo Will Smith en los Oscar fue "un acto profundamente impactante y traumático" y han pedido disculpas a Chris Rock "por lo que vivió en el escenario y le agradecemos su resiliencia en ese momento". "También nos disculpamos con nuestros nominados, invitados y espectadores por lo que ocurrió en lo que debería haber sido un momento de celebración", concluyen.

Las palabras de la Academia asegurando que pidieron a Smith que se fuera de la gala y se negó, cobran ahora más sentido después de ver las imágenes que el actor protagonizó en una de las fiestas posteriores. Lejos de mostrarse triste o avergonzado, le vimos eufórico cantando y bailando junto a su mujer y sus hijos, además de muchos amigos que le felicitaron por su triunfo. Will estaba feliz y no podía dejar de sonreír, nada que ver con las lágrimas que había derramado unas horas antes sobre el escenario del Dolby Theatre para pedir disculpas por su comportamiento.

El oscarizado actor estuvo en todo momento junto a su familia, con los que posó ante los fotógrafos y después siguió celebrando. Le vimos junto a su mujer, Jada Pinkett, y los dos hijos que tienen en común, Jaden y Willow, de 23 y 21 años respectivamente; además de el otro hijo del intérprete, Trey, nacido de su anterior matrimonio con Sheree Zampino.

Las reacciones de sus compañeros

En las últimas horas, el altercado que protagonizaron Will Smith y Chris Rock en la 94º edición de los Oscar ha provocado muchas reacciones por parte de algunos compañeros de profesión. Zoe Kravitz ha escrito en sus redes que: "Hollywood está lleno de hipócritas"; y Sacha Baron Cohen y su mujer, Isla Fisher, han mostrado su apoyo al presentador de la gala asegurando que son del "equipo Chris", mientras que Ricky Gervais le ha criticado y ha dicho que, si él hubiera sido el presentador, "no habría hecho una broma" sobre el pelo de Jada Pinkett.

Mucho más tajante se ha mostrado Jim Carrey, que mostrado su rechazo al ver que todos se ponían en pie para aplaudir a Smith cuando ganó el Oscar. "Me sentí asqueado por la ovación. Sentí que Hollywood no tiene moral", ha dicho el protagonista de La máscara, que cree que lo que sucedió "es un claro indicativo de que ya no somos un grupo tan guay". "No tengo nada en contra de Will Smith, ha hecho grandes cosas (...) pero tiene algo dentro de él que le fustra. Realmente le deseo lo mejor", dijo Carrey, asegurando que si le hubiera pasado a él no hubiera dudado en demandarle porque "ese vídeo va a quedar para siempre". "Ese insulto va a durar mucho tiempo", dijo haciendo referencia a la repercusión que había tenido en internet y las redes sociales, que no han dejado de mostrarlo en bucle.

