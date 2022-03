Divorciado, padre de dos hijas y con una vida marcada por su dura infancia: así es el polémico humorista Chris Rock

Loading the player...

Chris Rock, (humorista, productor, músico y actor estadounidense), lleva más de 30 años dedicando su vida al entretenimiento y al mundo del espectáculo, premiado con cuatro Emmys y tres Grammys, Rock ha sido reconocido como el mejor monologuista de Estados Unidos y Reino Unido en varias ocasiones, por la Comedy Central, sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando su nombre ha sonado con fuerza en medio mundo tras recibir la bofetada del actor Will Smith, que perdía los papeles tras la desafortunada broma que hacía el cómico sobre su mujer, Jada Pinkett Smith. Lo que no todo el mundo conoce es que la vida del productor y guionista Chris Rock no ha estado exenta de polémica, que es padre de dos hijas o que vivió una dura infancia en la escuela en Brooklyn donde residía con su familia. ¿Quieres conocer la vida de Chris Rock? ¡Dale al play!

