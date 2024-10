David Bustamante nos revela su lado más personal: 7 años de amor con Yana y su vuelta a la música

Con la misma ilusión que hace 23 años, cuando se dio a conocer en Operación Triunfo, David Bustamante está de vuelta. Su nuevo disco, Inédito, sale a la luz el próximo 25 de octubre y es un viaje emocional a través de diez canciones que reflejan su vida y su evolución como artista. "Nació de una forma muy natural", nos dice. Además, este álbum es su primer trabajo compuesto plenamente por él. El cantante habla con ¡HOLA! y hace balance sobre su trayectoria profesional, el amor en pareja y su hija, Daniella, a quien define como su "debilidad".

David Bustamante, quien lanza nuevo álbum el próximo 25 de octubre: 'Inédito'

-David, antes que nada felicitarte por partida doble, nuevo disco y regreso a la música después de tres años.

-Nació de una forma muy natural. Empecé a escribir durante la pandemia versos, prosas… Me di cuenta de que hice canciones sin querer, y empecé a armonizarlas. Este disco estaba dentro de mí y no lo sabía. Nunca he tenido una ambición desmedida por querer hacerlo todo, porque me he rodeado de un gran equipo, con grandísimos compositores y músicos; y muchos de ellos también están en este disco como Luis Ramiro, Andrés Suárez o el propio Pablo Cebrián… Nace del silencio en una hoja en blanco, y es de las cosas más bonitas que he hecho en mi vida, así que ahora no entendería que mi futuro no fuese por aquí. Al final este disco es un paso natural que tenía que dar, y si quiero mostrar lo mejor de mí es Inédito.

-¿Podemos decir que te abres en canal?

-Totalmente. Hablo de muchas etapas de mi vida, del desamor, entono el mea culpa, me desprendo de relaciones tóxicas… Hay de todo, porque al final así es la vida, y ya tengo una edad y me ha tocado vivir un poco de todo. No todas las historias son autobiográficas, pero hay todo de mí.

-Es el primer álbum compuesto por ti, cuéntanos cómo ha sido el proceso.

-Plenamente compuesto por mí, porque en todos los discos he escrito algo, pero completamente es este álbum. Inédito lo testé con la gente que realmente me quiere de verdad, que no me va a decir qué maravilloso si no es verdad. La respuesta fue muy positiva, me -dijeron que tenía que sacar estas canciones, que era de lo mejor que había hecho hasta la fecha, que el disco tenía que salir porque la gente se merecía conocer esta parte de mí. Y además hubo muchos cambios, y mi hermano, que es mi manager, me hizo creer en mí, porque antes a lo mejor tenía un grupo que me cortaban esas alas, entonces lo dejaba apartado.. pero ahora todo era a favor y además sales y la gente se vuelve loca cuando le hemos mostrado algunas canciones.

-¿Cuál ha sido la respuesta de tus fans?

-Están ante el disco de su vida, pero evidentemente tengo miedo, siempre da respeto. Cada vez que sacamos algo es un examen, y más cuando llevamos dos décadas arriba, es muy difícil. Ahora con la madurez miro atrás, y veo todo lo que he conseguido y sé lo difícil que es llegar hasta aquí y mantenerse.

-Inédito está basado en el pop que te ha inspirado, ¿no?

-Sí, hay un poco de todo; pop, baladas, canción protesta como Soy capaz, es música y son historias de verdad. No me gusta etiquetar.

-Dices, ‘desde que empecé, yo anhelaba cantar, pero ahora también tengo cosas que decir’.

-Es así, me fascina cantar pero ahora tengo cosas que decir y tengo la oportunidad de hacerlo. El body me pedía un cambio de rumbo (risas).

El disco de su vida

-Si te parece, voy a ir canción por canción…Sobre la balada Calma, dices que es la balada de tu vida.

-Es muy sencilla y habla de quitarse un peso de encima. Muchas veces nos volvemos adictos a las personas inadecuadas por miedo a la soledad. Yo soy una persona que muchas veces no se estar solo, y las personas que no saben estar en soledad a veces se precipitan. Calma nació con una sola nota, y es desgarradora. Cuando tu das absolutamente todo, y una persona lo intenta destruir todo sin una razón, ¿a quién no le ha pasado esto? Por esto, Inédito tiene canciones en las que la gente se puede sentir identificada. Esta canción es un viaje.

-Hay una canción dedicada a tu primer sobrino¿Cómo es David Bustamante en familia? ¿Qué papel tiene la familia en tu vida?

-Sí, de hecho le pedí permiso a sus padres (risas). El pequeño tiene 3 años y yo soy muy niñero, me fascinan los niños. Es el amor puro y de verdad. En cuanto a la familia, lo es todo para mí.

© Javier Alonso "Quiero que sea una recompensa a su espera, porque llevan años esperándolo. Que se sientan orgullosos, sé que no ha sido fácil para ellos porque mucha gente pensó que era flor de un día, y después de tantos años aquí sigo. Pero mis seguidores siempre creyeron en mí. Así este disco va por ellos", nos dice

-Gracias, la dedicas a las personas tóxicas que no quieres volver a ver. ¿Te has encontrado con gente tóxica a lo largo de tu vida? ¿Cómo las has llegado a identificar?

-Es la cara B de El día que te vayas. Está dulcificada, porque decíamos unas burradas (risas). Con la edad he aprendido a seleccionar, a tener mis tiempos y a no agarrarme a un clavo ardiendo, porque pierdes el tiempo. Yo he sido muy enamoradizo, pero es canción a ese tipo de relaciones, no va dirigido a alguien en concreto.

-No siempre tenemos ex tóxicos, también hay amistades…

-Justo. Hay mucha gente desagradecida, personas que se han puesto a mi lado que han salido reforzadas y ahora no se acuerdan de mí y el teléfono deja de sonar.

-¿Se te ha acercado gente por interés?

-Sí, seguro. Pero no me doy cuenta porque soy muy confiado y al final no tengo porque cambiar, porque el que yo me vuelva de hielo sería injusto para mí, porque mi forma de ser es la correcta.

Siete años de amor

-Hay una canción dedicada a tu chica, Yana Olina, y cuentas el momento en que la conociste.

-Es totalmente la historia de cuando vi a mi chica caminar y bailar. Fue un flechazo, aunque ella no quería saber nada de mí, porque le daba miedo que fuese tan conocido… Esta canción lo trasladé a un momento en el que no quería saber nada del amor, y de repente aparece esa persona que te lo cambia todo. Es muy importante para mí después de siete años, es mi media naranja, mi compañera de vida. Es muy especial, muy discreta y me hace mucho bien.

—¿Qué significa para ti?

—Yana es muy importante en mi vida. Después de siete años, es mi media naranja, mi compañera de vida. Es muy especial, muy discreta y me hace mucho bien. No puedo pedir más a la vida.

—Yana es muy importante en mi vida. Después de siete años, es mi media naranja, mi compañera de vida. Es muy especial, muy discreta y me hace mucho bien. No puedo pedir más a la vida.

-Por otro lado, Soy capaz, un golpe encima de la mesa al daño gratuito. ¿Qué te hace daño o te ha hecho daño?

Sí, para aquellas personas que me critican he necesitado hacer esta canción, para decir que no soy perfecto.

-¿Te has sentido muchas veces criticado?

-Muchísimo, sobre todo en redes sociales. La gente es muy cobarde, y se ponen en una red social a soltar salvajadas. Tengo una hija adolescente que puede leer esos comentarios, también tengo padres, amigos, no es justo. A todas las personas conocidas no suele pasar esto. Yo me equivoco, tengo defectos, pero cuando termina el día duermo tranquilo.

-Hacerlo mejor, entona un mea culpa en toda regla. Y además está inspirado en unos de tus referentes, Nek. ¿Has entonado muchas veces el mea culpa? ¿eres una persona que se da cuenta rápidamente de sus errores?

-Sí, porque he fallado en relaciones también. Cuando escribí esta canción con Andrés Suárez y Cebrián nos dimos cuenta de que faltaba esto, porque yo muchas veces estoy echando culpas y tampoco soy un santo varón (risas). También he roto corazones, así que me dijeron ‘campeón, toca hablar de esto’.Me flipó hacer esta canción, y es ese estilo Nek con él he crecido y me encantaría hacer algo con él, estilo pop ochentero italiano. Así que yo también me he equivocado, no he sido tóxico pero sí un poco canallita (risas).

-Derramando la verdad , no hay que tener miedo a amar cuando se ha salido dañado, pero esto no siempre es fácil, ¿no? ¿Qué consejos darías para el desamor?

-No hay que tener miedo a amar, porque amar no duele y el amor puede ser de verdad. Es una balada muy Bustamante, me apetecía hacer una canción así.

-Se acabó, una persona que sufrió bullying que es algo que está a la orden del día, como padre ¿no te da miedo está situación? ¿desde tu papel, puede ser sanador que escribas sobre esto en tus canciones?

-Sí, va dirigida a una persona que conozco y sufrió bullying. La quiero mostrar en los escenarios como nació, con mi voz y una guitarra. Habla de una persona que hoy tiene mucho éxito, pero le amargaron la infancia, y hay cicatrices difíciles de cuidar… es una crítica a aquellas personas que no miden sus palabras.

-Por ejemplo, en tu edición de Operación Triunfo también se te criticó cuando llorabas, ¿no?

-De ahí la frase que dije que inventé la deconstrucción masculina. Soy una persona muy emotiva, pero cuando yo lloraba no lloraba nadie porque estaba mal visto. No me llegó a afectar porque le di la vuelta, tengo mi sentido del humor.

© Javier Alonso

Su lado más personal

-¿Cómo es David Bustamante fuera del escenario? ¿Eres muy sensible?

-Sí, sí. Yo voy al cine y como la película me haga llorar me pillo unos berrinches… Me llevo los clínex detrás, y mi hija se ríe.

-Ahora que hablas de tu hija, ¿Has testeado el disco con ella?

-Daniela es adolescente, así que se sienta, lo escucha, pero luego va a su bola. Es muy buena niña y estoy muy orgulloso de ella, pero para Daniela soy su padre, no un cantante. Mi hija pasa del trabajo de su madre y del de su padre. Ni quiere venir a mis conciertos (risas).

"Daniela es la niña de mis ojos. De carácter es Bustamante, y de físico una mezcla entre Paula y yo"

-¿Cómo que no?

-Viene de vez en cuando, pero le da vergüenza. Imagínate miles de personas gritando y viendo como muevo las caderas (risas). Pero sus amigos dicen que se muere conmigo, que es muy buena niña. Tiene mucho a Paula y de mí.

-¿De ti que ha sacado?

-Todo (risas). Es mi forma de ser, es muy Bustamante, mi carácter. Físicamente está mezclado.

-Me da la impresión que eres una persona positiva y agradecida, ¿ qué le agradeces a la vida?

-Levantarme y sentirme querido. Hacer lo que me gusta, y que cuando camino por la calle notó el cariño de la gente, y eso es muy bonito, porque después de casi 25 años me reconocen, una máscara se hubiese caído ya. Tengo también mis días malos, porque soy un poco montaña rusa, pero siempre me pesan las cosas positivas. Mira, hoy en día hay una cosa que no me gusta de las nuevas generaciones y es la ostentación: los ferraris, las cadenas de oro o decir cuánto dinero tienes, cuando el verdadero lujo es que tu gente esté bien. Me siento muy afortunado por tener agua caliente, una cama, un buen sofá y comida en la mesa. Esos son los lujos, lo demás son ostentaciones. No quiero darle el ejemplo del derroche y la ostentación a mi hija, quiero darle una buena vida porque se lo merece y me lo he trabajado, pero hay que darle valor a lo que se merece.

-¿Qué respuesta te gustaría recibir de tus fans?

-Quiero que sea una recompensa a su espera, porque llevan años esperándolo. Que se sientan orgullosos, sé que no ha sido fácil para ellos porque mucha gente pensó que era flor de un día, y después de tantos años aquí sigo. Pero mis seguidores siempre creyeron en mí. Así este disco va por ellos.