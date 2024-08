Las románticas vacaciones de David Bustamante y Yana Olina en Cádiz entre atardeceres y alta cocina

David Bustamante ha tenido un año bastante ajetreado en lo que a su agenda profesional se refiere. El artista lanzó recientemente su último single, Hola qué tal, a la vez que iniciaba su gira 2024. Sin olvidar su papel como Sam en el musical Ghost, que acaba de aterrizar en el Palacio de Congresos y de la Música de Bilbao. Sin embargo, entre tanto compromisos el cantante ha conseguido sacar unos días para desconectar, y lo ha hecho con la mejor acompañante: su pareja, Yana Olina. "Tiempo de relax para recargar las pilas", ha comentado David, quien retomará sus compromisos el jueves, pero lo hará con el recuerdo de unos días inolvidables junto a Yana.

© yanaolina

Ha sido Yana quien ha abierto el álbum de fotos de sus vacaciones. Han viajado a Cádiz y allí han disfrutado de momentos muy románticos, protagonizando preciosas imágenes en la playa, frente al atardecer gaditano, besándose y bromeándose en un restaurante o "brindando por la vida en la mejor compañía", tal y como ha mostrado la bailarina.

© yanaolina

Durante sus días en Cádiz, David y Yana también han disfrutado de una experiencia gastronómica de alto nivel, "de las mejores", en palabras de ella. Han visitado el restaurante Aponiente, ubicado en El Puerto de Santa María y propiedad del chef Ángel León, galardonado con cuatro estrellas Michelín y cuatro soles Repsol. "Uno de los inventos del genio, una maravilla. Solo a él se le ocurren estas cosas", ha comentado Yana junto a la foto de uno de los productos que han degustado, una crema de atún de almadraba.

© yanaolina

David Bustamante y Yana Olina han pasado de ser el romance sorpresa del programa Bailando con las estrellas, donde se conocieron, a una pareja estable y muy unida. En mayo de 2018, ¡HOLA! descubría esta nueva relación que ahora está completamente consolidada. "Estoy feliz, feliz. Tengo al amor de mi vida, mi media naranja, la persona que más me mima… No es fácil convivir con un artista que va y viene continuamente, pero es la sonrisa al llegar a casa, lo mejor que me ha pasado", declaró recientemente David a ¡HOLA!, al cumplir seis años de amor con Yana.

Durante estas vacaciones, el ganador de la 11 edición de Tu cara me suena ha celebrado también otro importante acontecimiento familiar: el 16 cumpleaños de Daniella, la hija que tuvo con Paula Echevarría y que se ha convertido en una adolescente de la que ambos están orgullosos: "¡Feliz cumpleaños, amor mío! ¡Ya van 16! Te amo y estoy muy orgulloso de ti", comentó, junto a una foto en la que posa con su hija, a quien se parece mucho.