Yana Olina abre su álbum más personal para felicitar a David Bustamante

David Bustamante está viviendo un momento muy dulce a todos los niveles. Profesionalmente no puede pedir nada más, pues acaba de renovar su contrato con Universal Music Spain y ya ha lanzado el primer single de su próximo disco, El día que te vayas. En el terreno personal ha encontrado la felicidad plena al lado de Yana Olina, a quien conoció en 2018 durante su participación en el programa Bailando con las estrellas, de Televisión Española, y no puede estar más orgulloso de Daniella, la hija que tuvo durante su matrimonio con Paula Echevarría.

El artista tiene motivos de sobra para celebrar este lunes su 42 cumpleaños por todo lo alto. De hecho, el día ha comenzado de la mejor manera posible: con la romántica felicitación de su pareja. "¡Feliz cumpleaños, mi amor! Gracias por ser el hombre maravilloso que eres, por tu amor incondicional, tu apoyo constante y tu sonrisa que ilumina mis días. Eres mi roca, mi compañero y mi mejor amigo. Por más aventuras inolvidables a tu lado", ha publicado junto a varias fotos de su relación. Bustamante, emocionado por sus palabras, ha respondido: "¡Qué suerte tuve al encontrarme contigo! ¡Te amo!".

A pesar de la maravillosa relación que mantienen, Bustamante y Yana todavía no piensan en boda ni en aumentar la familia. Según dijo el cantante hace unas semanas, su único objetivo es ser "felices" y vivir su presente con la mayor tranquilidad posible. "Tenemos una vida apartada de los focos, trabajando, es nuestro estilo, es lo que nos gusta y vivimos muy tranquilos", declaró.

Su relación es tan discreta, que fue muy sorprendente escuchar al artista hablar así de sus "suegros" en su reciente visita a El Hormiguero. Son naturales de Siberia, pero viven en Valencia y "tienen frío todo el día, yo no sé qué les pasa". "Mis suegros hablan un poco de español, sobre todo, mi suegra, mi suegro menos. Yo practico con el traductor de Google en ruso, le digo frases en español, me las traduce y yo las repito y las repito hasta que me entiende", contó con su característica simpatía.

El nuevo disco de Bustamante todavía no tiene fecha de lanzamiento, pero todas las canciones están compuestas por él y tratan sobre sus experiencias. De hecho, El día que te vayas refleja cómo el amor, a veces, puede desembocar en una relación tóxica. "El amor y la pasión van cambiando. Cosas que al principio te encantaban y te hacían gracia dejan de repente de gustarle", explicó en el programa de Pablo Motos.

A más de uno, este tema le ha parecido un dardo envenenado a su exmujer, pero el artista se ha defendido. "Pueden decir lo que quieran. No voy a decir ni que sí, ni que no, puede ser una historia mía o de personas cercanas. Es una historia que ha vivido todo el mundo", ha matizado en una entrevista concedida a La Razón. "Llevo seis años feliz, viviendo una historia de amor. Hay canciones en este disco que yo le he escrito a mi chica", ha añadido, dejando claro que su pasado con la actriz asturiana está más que superado.