La sorpresa de San Valentín que David Bustamante ha dado a Yana Olina

La romántica historia de Yana Olina y David Bustamante comenzó hace ya más de cinco años. La bailarina y el cantante forman una pareja discreta, pero de vez en cuando gritan su amor a los cuatro vientos, mostrando sus planes o los detalles que tienen el uno con el otro. Yana ha compartido con sus seguidores un vídeo en el que se puede ver la sorpresa que le ha dado su chico con motivo de San Valentín. Ella estaba haciendo ejercicio con una cuerda cuando, de repente, el artista ha aparecido por detrás... y no llevaba las manos vacías. "¡Así da gusto entrenar! Nunca me dejas de sorprender Contigo todo es mejor. Mi lugar seguro, mi serenidad, mi fuerza. Te amo", ha comentado, mientras que David también ha escrito unas bonitas palabras. Dale al play y no te lo pierdas.

