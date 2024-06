David Bustamante: ‘Mi hija es igual que yo, lo dice hasta su madre’

A David Bustamante se le iluminan los ojos cada vez que habla de la niña de sus ojos. Daniella, la hija que tuvo durante su relación con Paula Echevarría, es su debilidad y volvió a presumir de ella con orgullo. El artista cántabro concedió una entrevista para repasar su trayectoria en El Faro de Mara Torres en la Cadena SER y no solo habló de su carrera, que le ha llevado convertirse en uno de los artistas más reconocidos de la música en España y Latinoamérica, sino también de sus orígenes, sus raíces y por supuesto de su familia.

© davidbusta

En un momento de la conversación Bustamante se detuvo para hablar de su forma de ser, de lo sensible que ha sido siempre y de cómo la película En el nombre del padre le marcó. "La he visto 12 veces... Mi madre siempre me decía eres abogado de pobres. Siempre me metía en todos los pleitos porque las injusticias nunca he podido con ellas". Y es entonces cuando mencionó a Daniella, su hija de 15 años, quien ha heredado esa condición. "Adivina quién es exactamente igual que yo: mi hija", confiesa. "Lo dice hasta su madre", añadió en referencia a lo poco que le gustan las injusticias a la hija que tiene en común con Paula Echevarría. Sobre ella hizo una sincera reflexión: "Tú sabes cuando miras a tu hijos y mientras les estás diciendo que no deben de hacer, que deben hacer esto otro, y por dentro estás pensando pero qué les estás diciendo, si es que es igual que tú".

El artista siempre ha presumido de la gran relación que mantiene con Daniella, aunque siempre ha sabido los límites. “Tengo una relación maravillosa con ella, pero no es ni puede ser mi amiga. Nos lo pasamos muy bien juntos; es mi gran hobby, pero soy su padre y ella es mi hija, por lo que debe haber un orden, un objetivo y unas normas", reveló en otra entrevista. Y ahora ha revelado que ella es su mayor fan y se sabe todas sus canciones.

© GTres

Veintitrés años han pasado desde que a Bustamante le llegó su gran oportunidad con Operación Triunfo, pero su legado en la música viene de sus ancestros, sus abuelos ya cantaban y su padre estudió piano y solfeo mientras trabajaba en la obra. Su gran descubridor fue Alfonso Urquiza, un churrero y también músico que confió en él desde el principio. El intérprete de Yo soy Superman se emocionó al hablar de todos ellos, en concreto de su abuelo que ese mismo día cumplía 92 años. "Mi abuelo tiene las manos llenas de cicatrices de las quemaduras que se hizo cuando entró en su casa en llamas para salvar las fotos familiares", dijo sobre la importancia de los recuerdos. Bustamante rememoro sus orígenes humildes y cómo el pueblo entero tras el incendio hizo cola para colaborar y devolver la ayuda que había recibido de ellos: "Aunque no tuvieran nada, han quitado mucha hambre, no solamente a su familia, sino a todo aquel que venía a llamar a la puerta. Siempre había algo que dar".