Paula Echevarría y David Bustamante, unidos en la felicitación de cumpleaños de su hija Daniella La hija de la actriz y el cantante cumple 15 años y sus padres no pueden estar más orgullosos de ella

Paula Echevarría y David Bustamante están unidos por su hija y se han compenetrado hasta en la felicitación de cumpleaños. Si el año pasado celebraban juntos en el cumple de Daniella, esta vez la expareja ha querido enviarle una cariñosísima dedicatoria que curiosamente comienza de la misma forma. Con la frase de una célebre canción del Dúo Dinámico, la actriz y el cantante han dado comienzo a sus mensajes. "15, años tiene mi amor… ¡Feliz cumpleaños princesa mía! Orgulloso de ti! Te amo con todo mi corazón!!!", eran las bonitas palabras de Bustamante que acompañaba de una foto juntos y el hashtag "amor de papi".

Paula Echevarría continuaba con un mensaje también muy especial para su pequeña Leona, como cariñosamente la llama. "15 años tiene mi amor...", comienza rindiendo homenaje también al Dúo Dinámico, además de publicar un vídeo al son de esta misma melodía en sus stories. "Fuerte, divertida, decidida, cariñosa, peleona, generosa, valiente, con una personalidad arrolladora y muy especial.. mi LEONA! No me cabe en el pecho todo lo que te quiero hija! Te digo lo mismo hoy que te digo cada día. Disfruta como si no hubiera un mañana, siempre con cabeza y corazón. ¡Estoy muy orgullosa de ti!", le dedica junto a una foto de ambas en Marbella, donde están disfrutando de los conciertos del Starlite.

Sus padres se han encargado de que hoy, 17 de agosto, esté siendo para ella un día inolvidable. Daniella ha heredado de su madre la pasión por la moda, es una gran admiradora de Harry Potter, le encanta bailar y cantar, se divierte haciendo TikTok con amigas, o recorriendo Europa con su madre. Bustamante destacó en ¡HOLA! que tiene mucha "suerte" con Daniella porque saca "muy buenas notas, es muy obediente y se porta muy bien".

En cada aniversario tanto la actriz como el cantante utilizan sus redes sociales para enviarle mensajes muy bonitos. Hace concretamente un año Paula Echevarría y Bustamante celebraban juntos el cumpleaños de su hija, un gesto que demuestra la excelente relación que mantienen a pesar de estar divorciados. Si algo tienen claro que siempre estarán unidos por su hija y lo único que desean es su bienestar y felicidad. La separación de Bustamante y Paula no fue fácil, pero el tiempo fue sanando las heridas y actualmente disfrutan de una relación inmejorable. El artista de Dos hombres y un destino reveló que tiene un trato muy cordial con Miguel Torres, pareja de la actriz y padre de su hijo Miki, al igual que la actriz de Velvet con la bailarina Yana Olina, pareja del cántabro, a la que suele felicitar por su cumpleaños.

