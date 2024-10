Fedez y Chiara Ferragni, capítulo ¿final?

Acaba de estallar la bomba. Las declaraciones que verbalizan lo que, hasta ahora, era un secreto a voces, eso que nadie se atrevía a poner bajo luz y taquígrafos y que efectivamente exponía una verdad, ya sabida, pero nunca revelada: el matrimonio era, en realidad, un ¡cuadrilátero! amoroso. Con-sen-ti-do. Entre un rey, una reina, un ex y una amante… Esperen, que ponemos sintagmas preposicionales. Un rey, de la música urbana, una reina, de las redes sociales, un ex (que esto sigue siendo igual) amigo y una amante, de las pasarelas y sin embargo vedette televisiva. O… ¿Qué se habían pensado? Estábamos hablando todo el rato del affaire a cuatro bandas entre el rapero Fedez, la chica de oro de Instagram Chiara Ferragni, el cantante y 'amienemigo' Tony Effe y la turbadora bellina Taylor Mega, una trama que ya ha saltado a la pantalla pero que, como la mítica película de Peter Greenaway (El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante, ¿pillan la referencia?) siempre necesita de explicación.

© @chiaraferragni

Básicamente, porque llevamos en lo más crudo del crudo conflicto desde febrero de 2023 y no, no se preocupen, no vamos a retrotraernos a tan lejos. No les vamos a hacer una 'Historia de dos ciudades' ni les vamos a contar todo desde el principio… Y aún así, no respiren tranquilos porque, de un mes a esta parte, apriétense los machos que, si esto fuera papel, echaríamos mano del papel Biblia.

Basta con un vistazo a este verano. A agosto, el precalentamiento perfecto a este otoño que viene hirviendo. Y es que si bien hay una máxima no escrita en el mundo de la televisión que dice algo así como que lo que ocurre en verano no existe, siempre hay una polémica cósmica que, por el contrario, confirma la regla. La de este matrimonio real en la República Italiana es una de esas polémicas. Y no solo la confirma, sino que la sella con lacre. ¿Les parece que fotografiemos el humo para seguir luego el rastro hasta el origen de la explosión? Vamos. Mirada a cámara y paso al frente. “He tenido una relación con Fedez. Pero nadie engañó a nadie. Fedez y Chiara eran una pareja abierta”. ¡Boooom! La granada de mano en forma de confesión era de Taylor Mega.

Como adelantábamos más arriba, mientras que en las playas de Rimini no cabía un alfiler, el nombre de la modelo Taylor Mega resonaba Da Triste in giù, como en la canción de Raffaella Carrà. Es decir, de arriba a abajo por todo el país de la bota. Esta belleza casi eslava (nacida en el Friuli) había sido el centro neurálgico del dissing viral entre Tony Effe, ex novio de Taylor Mega, y amigo de Fedez que había dejado de serlo. Attraverso Due tomentoni. O lo que es lo mismo: que los dos cantantes habían escrito sendos raps, que se convirtieron en canciones del verano, y en los que era ella la protagonista pero, al mismo tiempo, la convidada de piedra.

© Getty Images

Pero llegaba su momento. El de la ex concursante de La isla de los famosos y, para muchos, la femme fatale de la trama. Taylor Mega era la semana pasada la invitada estrella del programa de Italia 1, Le Iene. Traducimos: “Las hienas”. No me dirán que el título del formato no es una preciosa metáfora de lo que ocurre bajo los focos del plató… Y como se esperaba, Mega les arrojó carnaza (a las hienas, al análogo italiano de usted y a mí, obviamente). “Lo nuestro fue algo más bien físico… Pasional… Pero no se puede hablar de engaño si se habla de pareja abierta -prosiguió-. Una pareja abierta es un tipo de relación en la que hay más concesiones y donde falta la exclusividad típica de las relaciones tradicionales”. Ya… Les pasa lo que a mí, que les sale un “Gracias,Taylor, cariño”. Pero más allá de sus explicaciones, en realidad, la joven quería aclararnos una cosa: que ella no tuvo nada que ver en la ruptura de los Ferragnez porque los Ferragnez ya tenían 'pactada' la existencia de terceras personas. “Si dos personas están bien juntas, es difícil que alguien se cuele por el medio, ¿no? Además, yo no estaba comprometida. No lo estaba desde 2019”.

Sin embargo, Taylor aclaró tanto, que oscureció… Porque si hilamos fino, que para eso estamos, si su flirt ocurrió cuando no estaba comprometida pero su relación con Effe había empezado en 2020 y concluido en el 2021… ¿De verdad que Fedez era el único hombre que ahuecaba la almohada de su cama? O por el contrario, ¿tenía el corazón desbordado de tanto amor? Efectivamente, de manera un poquito más zafia, la duda se convirtió en el bucle que dio origen al (los) tema (s) vendetta de Tony Effe… De ahí que, Riccardo Spagnoli, el conductor del programa, quisiera al menos sacarnos a nosotros de esa espiral del 'error'. Pero la chica fue… fue… perifrástica: “En el tiempo que estuve con Fedez, rechacé a muchos hombres famosos, desde tenistas a futbolistas y grandes empresarios”. A nosotros nos puede dar igual, pero da la impresión de que Effe va a seguir dando vueltas a la rotonda. Porque 'rechazó' a otros hombres, pero ¿compatibilizaba los ya existentes? ¿Qué tiempo estuvo con Fedez? Ella data el punto de inició pero no así el de final…

Y es que el dissing viral no se quedaba tan solo en el tunner de la radio. En que pusieras la emisora que pusieras fuera a sonar uno y otro(s) hit(s) mientras te tomabas un spritz o un crodino sin alcohol, sino que, si de repente sintonizabas un podcast, era difícil escapar de la misma cantinela. Fabrizio Corona, el rey de los paparazzi italianos, que eso son ya palabras mayores, reveló en el podcast Gurulandia que la relación entre Fedez y Taylor Mega habría comenzado antes de su separación de Chiara Ferragni, sí, pero que habían continuado viéndose incluso después del divorcio más sonado de Italia. (zas!) Y que Chiara habría descubierto la infidelidad —o como se llame en una 'pareja abierta'— este mismo verano. Que sí, que Fedez ya podría ser agua pasada y habría pasado por los brazos de Garance Authie, de Giulia Ottorini o de Luna Shrini… pero Chiara caía en la cuenta de que, paralelamente a las entradas y salidas del Fedez en el hospital y sus sueñecitos a los pies de su cama, habría habido otra mujer rezando por su marido. Desde la suya, eso sí. No obstante, para Corona, la reacción del rapero era justificable cuando escribió en su canción “mucho cuidado con las que parecen buenas chicas porque luego son lo peor” no se refería en realidad a Chiara, sino a Taylor. “Fedez es un 'buen tipo'... Se enamoró. Mientras que con Tony Effe, Taylor habría tenido una relación ‘de usar y tirar’”.

© @chiaraferragni

Ay sí, disculpen, que no saben lo que dice Fedez en su canción ni tampoco que dijo Tony Effe en la suya, que en realidad, fueron dos, perdonen. En Alllucinazione colettiva, Fedez cuenta muchísimas cosas. Habla tanto de sus hijos, como de los amigos de ella —que él odiaba y a los que llama 'parásitos'— pero, sobre todo, de su relación con Chiara que le condujo a un intento de suicidio. Dile a tu abogado que puso en entredicho un intento de suicidio que te pido disculpas, que te pido perdón, por haberte causado molestias. Que cogí las gotas y no trozos de cristal porque sabía que no querías que se ensuciara la alfombra, qué puto desperdicio”. Respiren que hay más: “Contigo he vivido cosas que nunca volveré a revivir. Te equivocas si piensas que nunca he amado, por ti habría matado pero tú me lo impediste”. Y más. “La vida hiere, el tiempo calma, el amor desaparece. Y todavía me pregunto si, hay un final feliz para una historia infeliz y torcida. Si yo hubiera sido otro yo, tú otro tú, quizá la historia sería diferente”... No words. “Eres la distracción en masa más hermosa que he visto nunca". Fin.

Chiara respondió. Hasta este verano, responder no había sido su estilo pero, como les digo, "hay veranos y veranos” y no tardó ni 24 horas en hacerlo. “En muchas ocasiones he optado por guardar silencio, quizá demasiadas, para proteger a los que me importan y proteger a mi familia. Pero ahora estoy cansada. Cansada de sufrir ataques gratuitos, cotilleos infundados y rumores venenosos. Creo que ha llegado el momento de poner fin a todo esto y poder vivir tranquilamente, sin verme arrastrado a situaciones que no me corresponden ni hoy ni nunca más”.

Y preguntarán ustedes… Pero ¿qué pinta entonces Tony Effe en todo esto cuando Chiara era el blanco de la furia de Fedez? A él ¿qué le importa? Le importan varias cosas. 1) Que no sabe si lo que dice Fedez de Chiara le pertenece al 100% a Chiara o, en realidad, a Taylor. 2) Que Taylor, su novia, era la amante de la relación de Fdez. 3) Que Fedez era su amigo. 4) Que Fedez era su amigo y también su contrincante en las listas de ventas y 5) que Chiara la habría revelado que, en los negocios como en el amor, Fedez no jugaba limpio. De ahí que Tonny Effe publicara primero L’infanzia difficile di un benestante con claras referencias a su decepción con Fedez para después, como no tenía suficiente con una taza de arroz, echarle otra al risotto con la canción titulada, sin medias tintas: Chiara en donde pone en negro sobre blanco su fraude musical.

© @chiaraferragni

¿Cómo? Que resulta que en Allucinazione Colettiva (el rap de Fedez), aparece una estrofa que dice tal que así “Me pregunto si ella estaba de acuerdo con la publicación de ese vocal, te has convertido en un consejero matrimonial, con un texto santurrón con el que me intentas sermonear”. Y el vocal, tal y como sabemos por Effe, decía lo siguiente: Fedez estaba buscando una forma de comprar streaming. Vamos, que Chiara le había chivado que su ex estaba comprando o, al menos, intentándolo, escuchas para sus discos, 'caídos' en desgracia.

Yaaaa. Ríete tú de Falcon Crest. En resumen que, cuando Taylor Mega pronuncia su mea culpa de mujer liberada revelando el estatus quo de la ex pareja (abierta), ya no sabes qué pensar sobre el asunto. ¿Se trata de un golpe de efecto y/o marketing de la modelo para apoyar a su ex? ¿Sigue siendo su ex o por el contrario son ex solo de cara a la galería? Eso, leyendo entre líneas por si vas a la primera impresión, lo tienes claro el impulso es pesar que si los Ferragnez mentían con su relación y con San Remo y con los pandoros ¿por qué iban en cambio a decir la verdad en cuanto a la compra de escuchas en plataformas?

Sea como fuere, los dos músicos, el lombardo y el romano, han dejado de seguirse en las redes sociales y han anunciado que, la próxima vez que se intercambien una frase, no lo harán vía redes ni vía Spotify sino a través de un bufete de abogados.

© @chiaraferragni

Hay quien señala que la mala sangre entre ambos viene de hace tiempo. En realidad, de este mismo verano también (sí, hay veranos que parecen toda una vida). A cuando Fedez le pidió un featuring para su canción Vorrei ma non posso y el romano se negó porque tenía entre manos otra con Gaia (Sesso e samba, el auténtico hit della estate italiana)... O que cuando todo eso pasó, había un paparazzi intrépido paseándose por todas las redacciones del país con unas fotos de Effe y Chiara cenando en una mesa esquinera mientras las notas de Sesso e samba rompían la oscuridad del restaurante mecido por las olas del Mediterráneo.

Tony Effe colgó entonces un vídeo en YouTube con sus 64 compases y una descarada 'dedicatoria' a Fedez: “Chiara dice que me adora. No te dejé el verso. Me has pedido una copia mala, vale. Tu bebida sabe a pis, me la he bebido y me da asco. Mírame, soy hermosa. Haces caridad, pero eres un asqueroso”. Trazo grosso, vale, y si cabía alguna duda sobre quién era el destinatario de sus improperios, las disipó todas con una foto de Fedez posando con unos policías, y el comentario: "Te espero, Pinocho".

La canción, Chiara, ya forma parte de la Historia del país y de la biografía no autorizada de la blonde salad y en ellas pone puntos y comas a todas las acusaciones de Fedez: “Escribías a mi mujer mientras me abrazabas. A la gente como tú la llamo infame”. Y puestos a mencionar a exnovias, la foto de Taylor Mega, su antiguo amor, se proyectaba a sangre en su videoclip. Effe, a día de hoy, ya sabe que Taylor no solo recibía mensajes… Porque Taylor, como contábamos al principio de esta crónica ya ha hablado, ahora no sabemos quién cogerá el micrófono pero todo nos indica que esta historia es como el puesto de la pollería y que hay cola para coger la vez.