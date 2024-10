Chiara Ferragni afronta su crisis de imagen más grave en medio de las tensiones con Fedez

La calma parecía haber llegado a la vida de Chiara Ferragni tras "el peor año" de su vida, marcado por su mediática separación de Fedez y por la profunda crisis de imagen en la que se sumergió tras el escándalo del Pandoro Gate. La reina de las redes sociales descendió a los infiernos, pero ha ido resurgiendo de sus cenizas y ha comenzado el curso dispuesta a enterrar el pasado para siempre. Ella mismo dijo que afrontaba esta nueva etapa "con energía positiva, libre para poder buscar nuevos sueños, para decidir quién voy a ser y mostrarme tal y como soy". Sin embargo, ha encontrado un importante obstáculo en ese objetivo: la Fiscalía de Milán ve indicios de estafa en las investigaciones que han hecho a la empresaria e influencer.

Empecemos por el inicio para entender la magnitud de la historia. A finales de 2022, la todopoderosa influencer promocionó un pandoro tradicional de Balocco. Se trataba de una edición especial de este dulce típico navideño que prometía venderse con fines benéficos. “Chiara Ferragni y Balocco apoyan al Hospital Regina Margherita de Turín financiando la adquisición de nueva aparatología que permitirá explorar nuevas sendas en la cura terapéutica de niños con osteosarcoma y sarcoma de Ewing”, aseguraban. La realidad es que, cuando salió la campaña, la empresa alimentaria ya había hecho un pago al centro sanitario y Chiara había cobrado por esta colaboración, como un trabajo más. La donación, por tanto, no dependía de las ventas.

Las denuncias comenzaron a sucederse y la imagen de Chiara fue cayendo en picado a la vez que encadenaba rescisiones de importantes contratos. Fue multada con un millón de euros por "práctica comercial incorrecta y dio sus propias explicaciones en un intento de transparencia para que todo volviera a ser como antes. "En mis publicaciones siempre escribíamos que Chiara Ferragni y Balocco apoyan al Hospital, pero nunca que un porcentaje de las ventas iría destinado a la caridad. El millón de euros que mis empresas han recibido (es la cantidad que se recaudó con la venta) lo donaré al Hospital, pero voy a recurrir porque lo considero una sanción", dijo. Estas palabras no impidieron que la justicia siguiese adelante con una investigación de la que ahora se arrojan nuevos datos.

La Fiscalía de Milán ha comunicado que este viernes 4 de octubre han concluido oficialmente las investigaciones a Chiara Ferragni. Según EFE, el jefe de la fiscalía, Marcello Viola, ve indicios del delito de estafa agravada y continuada por la venta con supuestos fines benéficos de pandoros y otros productos. Sostiene que las empresas de la influencer lograron por estas ventas 2.22 millones de euros, un beneficio que califica de injusto, ya que se transmitió a los consumidores que la recaudación iría a parar a niños enfermos. Ahora elevarán al magistrado la petición de que la empresaria sea juzgada y podría enfrentarse a dos años de cárcel.

Mientras que Chiara ha evitado, por ahora, pronunciarse públicamente acerca de este revés judicial, sí lo ha hecho por la vía legal, mediante su equipo de abogados. "Creemos que este asunto no tiene relevancia penal y que los aspectos controvertidos ya han sido abordados y resueltos dentro de Autoridad Garante de la Competencia y el Mercado. Iniciaremos conversaciones con los fiscales lo antes posible y confiamos en una conclusión positiva del asunto. Chiara Ferragni tiene fe en el trabajo del poder judicial y en que su inocencia se establezca lo antes posible", han dicho los letrados en un comunicado.

Las novedades de su separación

Este complicado proceso la hizo alejarse temporalmente del foco mediático y estaba afectada por todo lo que se estaba diciendo de ella. Así nos lo detallaba ella misma en ¡HOLA! hace escasas semanas. "El miedo es constante en un trabajo como el mío, que es completamente nuevo, porque las tendencias cambian y puedes no gustar. Durante dos meses, han hablado de mí como si fuese una criminal. No puedo complacer a todo el mundo, pero a la gente que le gusto es porque soy yo misma". En medio de esta crisis llegó otra, esta vez personal y sin posibilidad de retorno.

En febrero de 2024, y después de meses de rumores, se hizo pública la separación de Chiara y Fedez, quienes habían construido un auténtico imperio. El cuento de hadas se acabó después de ocho años de relación, cinco de ellos como marido y mujer, y con dos hijos en común, Leone (6) y Vittoria (3). Aunque inicialmente parecía que reinaría la armonía, e incluso se habló de acercamiento, el paso de los meses ha acabado convirtiendo su situación en una batalla campal. Y es que no han dejado de circular los rumores de infidelidad, las indirectas y los cruces de acusaciones.

El último revuelo ha llegado con la influencer Taylor Mega, quien asegura que estuvo con Fedez cuando él estaba todavía con Chiara Ferragni. Sostiene, eso sí, que no fue una infidelidad porque tenían una relación abierta: "Ellos tenían sus concesiones, la exclusividad no existía en esta pareja conocida por todos. Podéis investigarlo" . Estas palabras llegan tras el lanzamiento de un tema del rapero en el que hace alusión a Tony Effe, un antiguo amigo que supuestamente tuvo un romance con Ferragni y que además fue novio de Taylor. La respuesta de Effe ha llegado en forma de música: ha lanzado un sencillo titulado Chiara el que ataca a Fedez por haber dejado a su ex en su peor momento laboral. "Haced lo que quieras, pero dejadme a mí y a mis hijos en paz”, ha reaccionado la influencer.

En septiembre comenzaron oficialmente los trámites de separación, tras un verano haciendo vidas separadas. Tuvieron el primer encuentro con sus respectivos abogados para acordar los detalles de su separación, una reunión marcada por la tensón. Según la prensa italiana, no hubo "palabras de relajación ni ningún interno de acercamiento y fue muy difícil mantener una conversación serena y en tono relajado. A pesar del mal ambiente, sí habrían llegado a un acuerdo inicial por sus hijos: ella se hará cargo íntegramente de la manutención de los niños, rechazando cualquier tipo de ayuda relativa a este aspecto.

Se abre, por tanto, un nuevo capítulo con dos finales a la espera. Por un lado, saber en qué términos se disuelve finalmente esta unión que había conquistado a millones de seguidores en todo el mundo. Por otro, conocer la resolución del caso Pandoro, un final ¿que dará comienzo a una nueva era en los beneficiosos negocios de Chiara?

