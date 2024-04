Fedez desvela por primera vez los motivos de su separación de Chiara Ferragni

Desde que a finales de febrero se conoció la separación de Chiara Ferragni y Fedez, una ruptura que ha revolucionado el mundo de las redes sociales, cada movimiento de la expareja es analizado al detalle. El último en aparecer públicamente ha sido el cantante, que ha acudido al programa Belve de Rai2, presentado por Francesca Fagnani y emitido la noche de este martes aunque ya había sido grabado previamente. Ante las cámaras, el rapero ha hablado de los motivos que han propiciado el fin de su mediático matrimonio y ha abordado los rumores de infidelidad a la madre de sus hijos.

-Descubre a Valentina y Francesca Ferragni, hermanas de Chiara y sus grandes apoyos tras la separación

-Chiara Ferragni y Fedez: el fin del imperio económico de una de las parejas más poderosas del star system mundial

"Chiara y yo hemos pasado por muchos momentos difíciles, mi enfermedad... Han sido tres años muy complicados y lamentablemente no aguantamos", ha dicho. Sin querer ahondar en el momento exacto en el que todo cambió, ha reconocido que la polémica en la que la infñuencer se ha visto envuelta ha afectado directamente en su matrimonio. "Sí, sí, sí", ha dicho tajante cuando la presentadora le ha preguntado si Pandoro Gate influyó en la crisis ya existente. Eso sí, ha aclarado: "No es la razón por la que rompimos".

De esta manera ha hecho referencia al escándalo que ha marcado un punto de inflexión en la carrera de Chiara. Todo comenzó en diciembre, cuando la empresaria fue acusada de "prácticas comerciales desleales" después de que se descubriera que la campaña solidaria que había hecho en colaboración con la marca Balocco, fabricante del tradicional dulce italiano pandoro, había sido "fraudulenta". Con las ventas de la edición especial de este dulce navideño que llevaba el nombre de la influencer prometían que iban a recaudar fondos para el Hospital Regina Margherita de Turín, pero no fue así. Se desató entonces una fuerte crisis en la que importantes firmas han decidido rescindir sus contratos.

Mucho se ha hablado desde Italia de una posible deslealtad de Fedez a Chiara, rumores que el artista ha respondido. "Me hace reír, hasta que me casé decían que era gay, pero cuando me separo entonces me gustan las mujeres. Me sorprende la ligereza con la que se habla del tema. Hay rumores de que he estado con una chica pero, ¿con qué ligereza se le llama rompehogares?", se ha preguntado.

Al margen de su ruptura, Fedez sigue definiendo a Chiara como una de las personas más importantes. "'Todo el mundo pensaba que vendría aquí a criticar a mi mujer. No es el caso, ella es la madre de mis hijos y siempre seguirá siendo la mujer más importante de mi vida, pase lo que pase", ha resaltado. Además, se ha pronunciado sobre las supuestas desavenencias que hay entre ellos por seguir mostrando o no a sus hijos en redes. Sobre este asunto ha dicho que ha sido él quien ha pedido a la influencer que no publique nada de los niños porque quiere protegerlos en medio de la tormenta mediática que ha supuesto su separación.

Sus últimos pasos

En este mes y medio que llevan separados, Chiara y Fedez han coincidido dos veces (al menos, que haya trascendido) para celebrar el cumpleaños de sus hijos Leo y Vittoria, que nacieron el 19 de marzo de 2018 y el 23 de marzo de 2021, respectivamente. La fiesta de la niña estuvo marcada por la tensión. Según la prensa italiana, el rapero abandonó la sala con su asistentes y muy nervioso tras discutir con su ex por la imagen de los menores.

-Los mensajes de Chiara Ferragni que ahora cobran otro significado

A lo largo de estas semanas, ha quedado claro que no hay cabida para la reconciliación. El intérprete de Disco paradise y La dolce vita ha estado dando pasos para cimentar esta nueva etapa en solitario después de ocho años de matrimonio. Tras abandonar el ático de tres plantas que compartía con Chiara y sus hijos en el exclusivo distrito CityLife de Milán, ha encontrado una nueva casa y ha pedido ayuda a sus seguidores a la hora de elegir la decoración de la habitación de los niños. Un gesto que demuestra que su matrimonio forma ya parte del pasado.

Su complicada adolescencia

En la entrevista televisiva, que ha tenido cerca de una hora de duración, Fedez también ha desvelado capítulos del pasado que le han marcado para siempre. "Intenté suicidarme a los 18 años", ha confesado. Reconoce que fue por los efectos de las sustancias que consumía en su complicada adolescencia, en la que sufrió bullying. Ahora está completamente volcado en su salud, exactamente dos años después de ser operado de "un raro tumor neuroendocrino del páncreas", enfermedad de la que ha hablado entre lágrimas. Meses más tarde volvió a tener un susto al ser ingresado por dos úlceras que le provocaron hemorragias internas.