La historia de amor de Chiara Ferragni y Fedez, 8 años de un romance de película que ha llegado a su fin

La noticia que los fans de Chiara Ferragni y Fedez no querían escuchar se ha convertido en realidad. La prensa italiana ha confirmado la separación del matrimonio y, aunque ellos no se han pronunciado al respecto por el momento, lo cierto es que en los últimos tiempos no eran pocas las pistas que apuntaban a que algo entre la influencer y el músico no marchaba bien. Con su ruptura, han puesto fin a una de las historias de amor más bonitas (y mediáticas) de la última década. Lo suyo comenzó hace ya más de ocho años y, si bien no todos confiaron en su romance al principio, a lo largo de todo este tiempo han formado una bonita familia que ha enamorado a medio mundo. Dale al play para descubrir cómo ha sido su historia.

