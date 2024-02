Chiara Ferragni continúa en Milán mientras que Fedez ha viajado a Miami tras su separación

La separación de Chiara Ferragni y Fedez ha impactado entre los millones de seguidores que seguían la vida de la pareja mediante sus redes sociales y también en las dos temporadas de su serie, The Ferragnez. La empresaria y el cantante, que habían construído juntos un imperio que trasciende la esfera digital, han puesto fin a su historia de amor después de ocho años de relación, seis de matrimonio y dos hijos en común: Leo (5) y Vittoria (2). Analizamos a continuación los pasos que han dado en los últimos días y sus respectivos movimientos.

El domingo 18 de febrero es una fecha clave para entender esta historia ya que es el día en el que la relación acabó después de semanas de rumores y una crisis de casi un año. Fedez abandonó el impresionante ático familiar de tres plantas que compartían en el exclusivo distrito CityLife de Milán, en el centro de la ciudad, y no se quedó en Italia. Tras la ruptura puso rumbo a Miami acompañado de su asistente Eleonora Sesana, quien le acompaña en sus viajes de trabajo.

También ha seguido adelante con sus compromisos profesionales. El martes, dos días antes de hacerse pública su situación sentimental, estuvo con Donatella Versace en el showroom de la Maison della Medusa conociendo la nueva colección que se presentará este viernes en la Semana de la Moda de Milán. Además, ha preparado el último episodio de Muschio Selvaggio, el podcast en el que Fedez aborda temas culturales y sociales con diferentes invitados cada semana. El lunes se publicó la última entrega, en la que le acompaña el escritor Marco Travaglio y el político Daniele Capezzone.

Chiara, considerada la diosa de las redes, ha seguido adelante con su rutina, aunque ha llamado poderosamente la atención que hasta ahora no haya asistido a ninguno de los desfiles de la Fashion Week de Milán, cita que siempre ha sido ineludible para ella. Entre los planes que ha hecho esta semana destacan un encuentro con su amiga Alice Campello y la visita con sus hijos a un parque de atracciones. Precisamente los pequeños Leo y Vittoria han sido los grandes protagonistas de sus últimas publicaciones ya que ha grabado a la niña jugando con su mascota y al niño descansando plácidamente en su cama.

Las únicas pistas que ha dado la empresaria son dos significativas frases. "En la vida se gana y se pierde, lo que nunca es aceptable es detenerse", se puede leer en una dedicatoria escrita en un libro. Por otro lado ha mostrado otro mensaje "para todo aquel que necesite escucharlo" en el que dice: "el poder no está fuera, está en ti". No ha pasado desapercibido su último movimiento en redes: en la foto de perfil ya no aparece acompañada de Fedez y en su descripción ya solo se define como madre y emprendedora, no como esposa. Esta misma mañana, cuando los ojos se posaban en ella, Ferragni ha compartido una imagen retomando su rutina deportiva.

