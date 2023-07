Chiara Ferragni da el último adiós a su perrita Matilda, la artífice de su historia de amor con Fedez

Chiara Ferragni (36) ha dicho adiós a su querida perrita Matilda, su fiel compañera de aventuras durante más de una década. Un momento de lo más triste en el que la influencer ha querido abrir su corazón y compartir con su amplia comunidad de seguidores una emotiva misiva de despedida. “En estos trece años que hemos estado juntas has sido mi bebé y a la vez mi amiga, siempre has estado lista para hacerme compañía y hacerme sentir amada cuando más lo necesitaba. Con tan solo abrazarte me hacías sentir como en casa, porque eso es exactamente lo que has sido para mí: familia”.

La empresaria italiana también ha dado las gracias al animal, puesto que a través ella conoció a su marido, Fedez (33). Cabe recordar que el rapero escribió un sencillo en tono de sátira sobre el mundo de las redes sociales en el que mencionaba a Matilda (de la cual aseguraba que llevaba una pajarita de Louis Vuitton). Un guiño que hizo gracia a Chiara que se puso en contacto con el intérprete surgiendo así la chispa entre ellos. “Creaste lo que ahora es nuestra familia, fuiste tú quien me presentaste a papá en el año 2016. Sin ti mi vida ahora sería muy diferente”.

Una bonita casualidad del destino que también ha recalcado el artista en otro mensaje. “Sin nisiquiera saberlo fuiste la razón por la que tu madre y yo nos conocimos. Por ti empezamos a ser nosotros. Siempre has estado a nuestro lado. Ya te estamos echando de menos”.

Fruto de este matrimonio, Chiara Ferragni ha dado la bienvenida a sus dos pequeños: Leone y Vittoria, de cuatro años y un año respectivamente, los cuales también sentían adoración absoluta por su mascota. “Cuando te elegí nunca pensé que conocerías a mis hijos. Fuiste maravillosa en tu papel de ‘hermana mayor’, dándoles la experiencia de sentir amor incondicional por un animal. Ayer, intenté explicarle a Leo que te habías ido al cielo y que siempre nos protegerías desde una pequeña nube allí arriba. Entonces él me preguntó cómo podríamos reconocerte para saludarte cada día”.

La emprendedora ha finalizado su carta recalcando el gran vacío que tiene en su alma en este instante. “Espero haberte dado una buena vida y que hayas sentido mi amor cada día, porque yo siempre sentí el tuyo. Te extrañaré y te buscaré en cada nubecita. Siempre serás mi primer bebé”.

A los pocos minutos la publicación se ha llenado de ‘me gustas’ y de preciosos comentarios de apoyo por parte de sus fans y amigos, entre ellos celebrities como Donatella Versace, Heidi Klum, la influencer española Teresa Andrés Gonzalvo y Alex Rivière.

