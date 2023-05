Chiara Ferragni y Fedez estrenan la nueva temporada de su 'reality' rodeados de su familia al completo La pareja estrenó la segunda temporada de 'The Ferragnez' en Milán junto a toda su familia

Chiara Ferragni es una empresaria digital e icono de moda con más de 29 millones de seguidores, que ocupó el primer puesto en la lista de "influencers más poderosos de la moda" de Forbes. Su marido, Fedez, es un empresario de éxito y artista polifacético con más de 86 discos de platino y más de 14,6 millones de seguidores. Juntos emprendieron un nuevo éxito al exponer su propia vida en un reality.

Ahora, tras la fántastica acogida de la primera temporada, Chiara y Fedez vuelven para compartir con los espectadores nuevos retos y éxitos en esta docuserie, en la que además profundizan en su relación como pareja y padres de dos niños, Leone, de cinco años, y Vittoria, de dos. De hecho, posan en el cartel del estreno junto a sus hijos y aceptan valientemente este nuevo reto en el que nos abren de par en par las puertas de su hogar para hablarnos cómo es el día a día de la icónica influencer y el DJ.

La pareja estrenó la segunda temporada de The Ferragnez en Milán rodeados de su familia. "Anoche tuvimos el estreno de la temporada 2 de #TheFerragnezSeries. Fue una sensación increíble mostrar un avance exclusivo de los nuevos episodios en el icónico Arco della Pace en Milán. Gracias a todos los fans que asistieron al evento y a mis amigos y familiares que vinieron a apoyarme a mí y a Fedez, había una energía increíble en el aire que no puedo describir", señaló Ferragni. Al evento no faltaron los padres de chiara, Marina di Guardo y Marco Ferragni, con su actual pareja, Paola Regonelli, así como las hermanas de la influencer Valentina y Francesca, esta última con su pareja, Riccardo Nicoletti, y los padres de Fedez, Franco Lucia y Tatiana Berrinzaghi. Con sus hijos Leone y Vittoria posaron momentos antes de asistir al photocall y ya vestidos para la ocasión. Ella con un traje de lentejuelas de Mônot, la firma del libanés Eli Mizrahi, con un espectacular escote tanto en la espalda como en la parte delantera, y él completamente de negro.

La docuserie ya está disponible desde hoy en Amazon Prime Video y en ella sus seguidores descubrirán como esta admirada pareja, una de las más influyentes del mundo, también ha necesitado terapia para que su relación funcione. "Espero que la segunda temporada de esta serie, tan íntima para nosotros, pueda ser un ejemplo para todos aquellos que, a través de la terapia, intentan mejorar a sí mismos y su relación de pareja", explicó Chiara.

"Espero que esta segunda temporada inspire a la gente como lo hizo la primera, en la que intentamos normalizar los temas del psicoanálisis y la terapia, ya que además coincide con un momento muy significativo de nuestras vidas", añadió Fedez, que fue operado de un tumor en el páncreas en marzo de 2022. "Estoy feliz de tener la oportunidad de hacer que la gente que ha vivido las mismas experiencias que yo se sienta menos sola, y espero que esto les anime de alguna manera a afrontar el futuro".

A raíz de la participación de Chiara Ferragni en el Festival de Sn Remo, donde cautivó con sus atrevidos looks, se comenzó a especular sobre una fuerte crisis en el matrimonio y se llegó a decir que incluso se había cancelado la grabación de la segunda temporada de su reality. Fue entonces cuando Fedez decidió romper su silencio para zanjar las especulaciones que rodearon a él y a su familia. Después de haber sido operado con éxito de un tumor neuroendocrino de páncreas, manifesto sentirse "un hombre afortunado", sin embargo reveló que esa traumática etapa le generó ciertos problemas en su salud mental. El músico lanzó este mensaje para concienciar de la importancia del cuidado de la salud mental, y poner en valor el gran papel de Chiara en todo su proceso. "Quería agradecer nuevamente a mi esposa porque se han dicho cosas de todo tipo sobre ella y es la única que ha estado a mi lado en este período". "Cuando te sucede algo verdaderamente traumático en la vida (como una enfermedad grave o un gran luto), cuida tu salud mental y no descuides tus emociones y las de las personas que están a tu lado", señaló.