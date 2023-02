Los hijos de Chiara Ferragni y Fedez arrasan con sus adorables disfraces homenajeando a Isabel II

Loading the player...

Fedez y Chiara Ferragni han protagonizado numerosos titulares en las últimas semanas debido a los rumores de crisis. Pero, tras publicar la influencer una imagen con la que demostraron que su amor sigue latiendo, son ahora sus hijos quienes han acaparado el protagonismo. Los pequeños están arrasando con sus disfraces de Carnaval, haciendo un bonito homenaje a Isabel II, fallecida el pasado 8 de septiembre de 2022. La pequeña Vittoria, de casi dos años, se ha convertido en la monarca, mientras que su hermano mayor, Leo, quien pronto cumplirá cinco años, ha lucido un atuendo con el que bien podríamos confundirle con uno más de la guardia real británica. A sus estilismos no les faltaba detalle, e incluso han demostrado que han estado ensayando los movimientos para no salirse del papel. Dale al play y no te lo pierdas.

-La imagen con la que Chiara Ferragni disipa los rumores de crisis matrimonial con Fedez