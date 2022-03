Fedez, marido de Chiara Ferragni, recibe el alta hospitalaria tras ser operado de un tumor de páncreas

La familia formada por Chiara Ferragni y Fedez ha vivido unos días muy angustiosos después de que el músico descubriera que tenía un "tumor raro" en el páncreas y tenían que extirpárselo con urgencia. Por suerte, todo ha salido bien y la pareja se vuelve a casa a continuar la recuperación con el cariño de sus hijos, Leone y Vittoria, de 4 y 1 años respectivamente. "Gracias, porque me habéis salvado la vida, literalmente, me habéis acompañado y cuidado estos días que no han sido fáciles", ha escrito el rapero con unas imágenes en las que posa con su mujer y el equipo del hospital en el que ha sido operado. "Por otro lado me habéis devuelto una nueva perspectiva desde la que afrontar la vida", ha añadido.

En particular, Fedez ha querido agradecer su trabajo al médico responsable de su caso, el profesor Massimo Falconi, director de la unidad de cirugía del páncreas en el hospital universitario San Raffaele, en Milán, y a su "increíble personal". "Gracias a todas las enfermeras y enfermeros", ha dicho antes de referirse a sus fans, de quienes ha recibido "gran humanidad y apoyo", por lo que considera que gran parte de su recuperación se debe a todo este cariño y buen trato recibido: "El amor es la medicina más poderosa". El músico vuelve a casa y "vuelve a la vida", como él mismo ha asegurado en su publicación, en cuyas fotos aparece Chiara siempre a su lado, como el mejor apoyo y compañía durante este difícil trance que había tenido muy preocupados a sus seguidores.

"Ha sido duro pero ya estamos en casa. Gracias a todos los médicos, enfermeros y equipo de San Raffaele por hacer que siempre nos sintamos seguros y en casa, así como por darnos fe. Gracias a mi maravilloso esposo por luchar tan fuerte y por ser tan valiente por nosotros. Gracias a vosotros por todo el amor que sentimos a diario", ha añadido Chiara por su parte, que ya ayer se mostraba más positiva y feliz. La influencer ha repartido su tiempo en la última semana entre el hospital y su casa, donde tenía a los dos pequeños, Leone y Vittoria, deseando que su padre volviera a casa sano y salvo. Todo ello sin dejar de trabajar y actualizar a sus seguidores, con el apoyo de los abuelos de los pequeños.

La influencer comentaba recientemente que su marido es para ella "un héroe" después de lo ocurrido. "Tenía miedo como nunca antes en mi vida de que algo malo pudiera haber sucedido. Gracias vida por cambiar las cosas para bien", aseguraba la empresaria recientemente, después de saber que habían encontrado una solución y el pronóstico era positivo para su esposo. "Dos días después de la operación estoy bien y no veo la hora de volver a casa con mis hijos", comentaba por su parte el artista, que ha estado informando de su estado de salud a medida que iba conociendo cómo evolucionaba.

Todo comenzó a mediados de marzo, cuando Fedez anunció que había sido diagnosticado de una enfermedad grave, que aunque había sido pillada a tiempo, le ponía en una situación complicada. Entonces apenas dio datos sobre lo que le ocurría, asegurando que no tenía fuerzas para contarlo pero que lo haría llegado el momento. Fue una semana después, tras la operación, cuando confirmó que se trataba de "un raro tumor neuroendocrino del páncreas. De esos que si no los consigues a tiempo no es un buen conviviente para tener dentro de tu cuerpo". La intervención duró seis horas y le extirparon no solo el tumor sino también una parte del órgano donde se encontraba, pero por suerte todo ha salido bien y, con una enorme cicatriz en el abdomen que ahora tendrá que proteger con un cinturón a modo de faja, podrá volver a abrazar a sus hijos.

