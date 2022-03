Chiara Ferragni cuenta cómo han vivido Fedez y ella los días previos a la operación del cantante

Desde que hace una semana detectaron a Fedez "un raro tumor neuroendocrino del páncreas", el rapero italiano de 32 años se ha centrado en disfrutar de los pequeños placeres de la vida y exprimir al máximo cada segundo junto a la bonita familia que ha formado con Chiara Ferragni, con la que pasó por el altar el 1 de septiembre de 2018. Ha sido precisamente la influencer, su gran apoyo en estos complicados momentos, quien ha explicado qué planes han llevado a cabo durante los días que han pasado desde el diagnóstico de su marido a su paso por quirófano. La operación tuvo lugar el martes en el hospital San Raffaele de Milán, el mismo centro con el que ambos colaboraron activamente durante la primera ola de la crisis sanitaria.

A pesar de que son muy activos en sus perfiles públicos, estos días los Ferragnez, como se conoce popularmente al matrimonio, han apostado por mantenerse lejos de las redes. "Pasamos el mayor tiempo posible con los niños, fuimos a muchas visitas y pruebas, salimos a caminar, tomamos helado en un banco...", ha comenzado a decir Chiara, que ha inmortalizado todos esos planes. Según la empresaria, el intérprete de temas como Senza pagare o Vorrei ma non posto también ha aprovechado para estar con sus amigos íntimos y dedicar tiempo a su profesión. El rapero, que lleva cerca de dos décadas de trayectoria profesional, ha grabado algo de música mientras su esposa escuchaba en primicia los temas a escasos metros.

La rutina de la pareja ha girado estos días en torno a sus pequeños. "Durmió con Leo en nuestra cama (suele dormir en su habitación) y celebró su cuarto cumpleaños", ha dicho de su primogénito, para el que organizaron una fiesta temática de superhéroes. También hicieron por adelantado un festejo con motivo del primer año de vida de Vittoria ya que el 23 de marzo, fecha en la que nació, la pareja iba a estar en el hospital por la operación. Ferragni, al resumir cómo han sido estos días, ha dicho que ha sentido como si el tiempo se hubiera detenido: "Tenía miedo como nunca antes en mi vida de que algo malo pudiera haber sucedido. Gracias vida por cambiar las cosas para bien".

Sus primeras palabras desde el hospital

Durante la intervención quirúgica de seis horas de duración, a Federico Leonardo Lucía (es su nombre completo) le han extirpado una parte del páncreas, incluido el tumor, que es "de esos que si no los consigues a tiempo no es un buen conviviente para tener dentro de tu cuerpo". El ganador de dos premios MTV está aún convaleciente, pero ha dicho desde el hospital que se encuentra bien, que está deseando ser dado de alta y ha mostrado con naturalidad la cicatriz que tiene en el abdomen. También ha dado la gracias a todos los sanitarios que le han cuidado desde que se hizo las primeras pruebas y a las personas que le han dedicado mensajes de ánimo desde que hizo público su problema de salud. Sabe que tiene un largo camino por recorrer hasta su recuperación total pero se siente esperanzado porque "me lo han cogido con tiempo".

