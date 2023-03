Fedez se rompe al hablar de su salud y manda un claro mensaje a Chiara Ferragni

Fedez ha roto el silencio. Lo ha hecho visiblemente emocionado y mirando a cámara para lanzar un importante comunicado y zanjar las especulaciones que en las últimas semanas han rodeado tanto a él como a su familia y su mujer, Chiara Ferragni, según las cuales ambos habrían atravesado una fuerte crisis matrimonial. Tras anunciar el retiro temporal de sus perfiles sociales hace dos días y después de más de dos semanas en absoluto silencio, el rapero ha reaparecido para desvelar el motivo de su ausencia, tanto en sus cuentas como en diferentes compromisos profesionales: "Quiero contaros lo que ha pasado, porque todos los días salen noticias de mi familia que no corresponden a la verdad", ha comenzado contando.

El popular artista, de 33 años, se ha roto frente a las más de 14 millones de personas que le siguen al hablar del momento que atraviesa su salud en la actualidad. Pero antes de abordar ese asunto, ha echado la vista atrás y ha contado algunos detalles del momento en el que recibió el diagnóstico del cáncer del que fue operado hace ya un año, un tumor neuroendocrino de páncreas cuya intervención, de seis horas de duración, fue positiva. Aunque ahora considera que es "un hombre afortunado", ha comentado los efectos que aquella traumática etapa le ha generado en su salud mental. "Aquí estoy después de mucho tiempo", ha iniciado, subrayando su profundo agradecimiento a los incontables mensajes de "cariño y cercanía" que ha recibido últimamente.

Tal y como ha evidenciado, uno de sus grandes aliados en esta difícil etapa, en la que ha certificado no atravesar ningún tipo de mal momento en lo referido a su historia de amor con la influencer de 35 años, han sido los fármacos, en concreto, los antidepresivos. Sin embargo, uno de estos medicamentos que le recetaron en enero le "desestabilizó" en varios sentidos, generándole efectos secundarios importantes, "hasta el punto de causarme tics nerviosos en la boca e impedirme hablar libremente", ha remarcado. Cuando quiso parar de forma total y repentina su consumo, se encontró con más problemas, pues sucedió un "efecto rebote que no le deseo a nadie".

"Me dio una neblina muy importante a nivel cognitivo y fuertes espasmos musculares en las piernas que me impidieron caminar durante varios días", ha agregado, al tiempo que ha hecho referencia a sus constantes dolores de cabeza, las náuseas que ha sentido, los 5 kilos que ha perdido en tan solo 4 días. Pese a que todavía no está al 100%, ha querido lanzar este mensaje por dos motivos: para concienciar de la importancia del cuidado de la salud mental, y para poner en valor el gran papel de Chiara en todo su proceso.

"Quería agradecer nuevamente a mi esposa porque se han dicho cosas de todo tipo sobre ella y es la única que ha estado a mi lado en este período. Siento que haya tenido que comerse esta tormenta mediática de mierda totalmente inmerecida", ha añadido con las lágrimas inundando sus ojos. "Este período me ha hecho entender muchas cosas, ha concluido.

Además de este vídeo cargado de emociones, el italiano ha compartido una imagen de su mano agarrando la de su mujer, una instantánea muy representativa y a la que la creadora de contenido ha respondido con un corazón rojo. "Cuando te sucede algo verdaderamente traumático en la vida (como una enfermedad grave o un gran luto), cuida tu salud mental y no descuides tus emociones y las de las personas que están a tu lado. Un abrazo. Federico", ha escrito.

