La reacción de Chiara Ferragni al beso apasionado de Fedez con otro cantante en San Remo

Loading the player...

Ahora mismo en Italia no se habla de otra cosa: la reacción de Chiara Ferragni al beso apasionado entre su marido, Fedez, y uno de los cantantes que participaban en el reconocido festival de San Remo, Rosa Chemical. El intérprete de 'Made in Italy', levantó a Fedez de su asiento, (el rapero italiano asistía al certámen en calidad de invitado), le llevó hasta el escenario y allí ambos protagonizaron un apasionado beso en los labios. Chriara Ferragni, presentadora del festival, mantenía minutos después una conversación con su marido en relación al polémico momento sobre el escenario y delante de otras personas que captaron lo que estaba sucediendo. ¿Quieres ver lo que pasó? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

El emotivo video con el que Fedez ha homenajeado el apoyo de Chiara Ferragni y sus hijos durante el 2022

Chiara Ferragni arrasa entre sus fans con su último cambio de look