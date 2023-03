Chiara Ferragni confiesa sus miedos ante la delicada situación personal que está viviendo en las últimas semanas

Si hay algo que caracteriza a Chiara Ferragni (35) es la naturalidad y cercanía con la que siempre se dirige a sus 28 millones de seguidores. A través de sus perfiles sociales, la influencer italiana ha compartido un emotivo comunicado con el que ha confesado la delicada situación personal a la que ha tenido que hacer frente en las últimas semanas y por la que se ha visto sobrepasada. "Tener miedo es normal, preguntarse si lo vas a conseguir es normal, es normal ofrecer ayuda a los que te rodean y la necesitan, pero también saber pedirla a quiénes sabes que van a estar a tu lado para apoyarte".

VER GALERÍA

Para la empresaria los cimientos de su vida comenzaron a tambalearse durante el Festival de San Remo, donde hizo las veces de maestra de ceremonias. "Fue muy duro, me sentí fuera de mi zona de confort y preguntándome si sería capaz, diciéndome a mí misma que no podía defraudar a los que creían en mí". Una presión que aumentó por las constantes críticas que recibe de sus detractores. "No quería ceder ante los que deseaban que fracasase. Que te lancen odio gratuito y sin ningún motivo real resulta muy complicado".

VER GALERÍA

La reacción viral de Chiara Ferragni al beso apasionado de Fedez con otro cantante en San Remo

Precisamente, en este certamen de la canción se desataron los rumores de una posible crisis en su matrimonio, ya que parecía que a la it-girl no le hizo demasiado gracia que Fedez, su marido, se diese un beso en el escenario con el vocalista Rosa Chemical en el escenario. Sin embargo, no eran los celos los que atormentaban a Chiara, sino la salud del rapero, que, en mayo, fue operado de un tumor en el páncreas y aún arrastra consecuencias emocionales y físicas derivadas de esta intervención. "Tenía que estar ahí para mi familia, intentando ser fuerte para todos, tratando de entender cómo resolver todos estos problemas, como esposa y como madre".

VER GALERÍA

Un cúmulo de baches personales a los que se sumaban numerosas responsabilidades profesionales. "También he tenido que ser fuerte por las 60 personas que trabajan conmigo. Por ellas tengo que estar al pie del cañón todos los días y cumplir con mis compromisos, de lo contrario, nos hubiéramos quedado todos sin trabajo".

VER GALERÍA

La imagen con la que Chiara Ferragni disipa los rumores de crisis matrimonial con Fedez

Aunque la influencer reconoce que ha llorado mucho estos días, ha querido sacar una lección positiva de su dolor y ha reconocido que ha empezado a priorizar lo que realmente es importante en su vida. "He sabido encontrar una nueva fuerza, quizás como una persona más adulta. Por ahora, toca tirar para adelante e intentar que las cosas funcionen, arreglarlas sin fingir que todo va bien". Finalmente, ha agradecido a sus fans por el cariño que le brindan y por mostrarse comprensivos con ella. "Gracias a los que entendéis que ser fuerte aunque te sientas frágil no es una elección, sino una necesidad".

VER GALERÍA

Loading the player...

​​​​​​La reacción viral de Chiara Ferragni al beso de Fedez con otro cantante