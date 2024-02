Los mensajes de Chiara Ferragni que ahora cobran otro significado

En las últimas horas no se habla de otra cosa. La separación de Chiara Ferragni y Fedez sigue acaparando titulares en medios de todo el mundo, y es que muchos todavía no pueden creerse el final que ha tenido una de las historias de amor más bonitas del mundo celeb. En medio de toda esta tormenta mediática, sabemos que Chiara sigue en Milán, donde fue fotografiada este martes 20 de enero saludando muy amable a algunos fans, y ese mismo día Fedez se reunió con Donatella Versace para conocer la nueva colección que va a presentar este viernes en la Semana de la Moda de Milán. Después, el rapero puso rumbo a Miami.

Por el momento, ni la influencer italiana ni el músico se han pronunciado sobre su ruptura pero no hay duda de que, a partir de ahora, cada uno de sus movimientos va ser analizado al milímetro. De hecho, al ver las últimas publicaciones de Ferragni nos hemos dado cuenta de que podría haner estado mandando algunos mensajes sobre lo que estaba sucediendo y cómo se sentía. Hace unos días, Chiara dijo: "Hoy es un día importante" junto a la imagen de un dibujo que había hecho su hijo mayor, Leone.

Anteriormente, en stories compartió un extracto de la canción What now (Ahora qué) de Rihanna que decía: "He estado ignorando este gran nudo en mi garganta. No debería estar llorando. Las lágrimas eran para los días débiles. Soy más fuerte ahora, o eso digo". Además, la empresaria italiana añadió: "Esta canción siempre ha sido una de mis favoritas".

Durante esta semana, la influencer ha seguido actualizando su cuenta de Instagram con total normalidad. La hemos visto disfrutando de un divertido plan con sus hijos en un parque de atracciones, compartiendo muchas risas, abrazos... "20 de febrero 🌈", es el título que le puso a este álbum de fotos tan familiar. Lo que ha llamado la atención de sus fans es que, entre medias, publicó una foto en la que podía leerse este significativo mensaje: "No renuncies a la persona en la que quieres convertirte".

Horas antes de saltar la noticia de su separación, Chiara Ferragni actualizó su cuenta oficial con dos imágenes que demuestran que que la empresaria italiana ha decidido empezar una nueva etapa de su vida y retomar viejos hábitos. Una de ellas es el Pilates con máquinas, tal y como puede verse en esta foto que ha publicado. "De vuelta".

También enseñó a su comunidad virtual una foto antigua en la que salía con el pelo castaño y les preguntó: "¿Estaba mejor con el cabello más oscuro? 🙄". Se trata de algo que no ha pasado desapercibidas para sus seguidores, ya que muchas mujeres deciden cambiar radicalmente de imagen cuando se separan.

Todas las miradas están puestas ahora en el próximo domingo 3 de marzo, que será el día en el que Chiara reaparezca en la televisión italiana. Lo hará en el programa Che tempo che fa presentado por Fabio Fazio quien, sin duda alguna, le preguntará por la crisis de imagen y reputación que está viviendo tras el 'Pandoro Gate', además de su situación personal tras su separación de Fedez, con el que ha compartido más de ocho años de su vida.

