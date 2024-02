El último escándalo que golpea a Chiara Ferragni con San Remo como telón de fondo

Chiara Ferragni está viviendo, sin duda alguna, uno de los momentos más complicados de su carrera profesional. El escándalo estalló a finales del año pasado con el llamado "Pandoro Gate", que ha provocado no solo que su imperio se tambalee y pierda miles de seguidores, sino que se enfrente a una multa millonaria e, incluso, a dos años de prisión. Para situarnos tenemos que remontarnos a 2022, cuando la influencer italiana fichó por la marca Balocco para ser imagen de su 'Pandoro Pink Christmas', una edición especial con la que iban a recaudar fondos para el Hospital Regina Margherita de Turín.

Parte de las ventas de este típico dulce navideño irían destinadas a "la adquisición de nueva aparatología que permitirá explorar nuevas sendas en la cura terapéutica de niños con osteosarcoma y sarcoma de Ewing", tal y como decía en la etiqueta. Sin embargo, la realidad fue muy distinta. Se terminó descubriendo que Balocco había realizado un pago de 50.000 euros meses antes del lanzamiento del pandoro, y, además, la propia Ferragni había cobrado una cuantiosa suma por la colaboración.

Chiara fue acusada de "prácticas comerciales desleales", la Autoridad Garante de la Competencia y el Mercado (AGCOM) calificó esta supuesta donación benéfica como "fraudulenta" y fue sancionada con una multa de un millón de euros. En lugar de quedarse callada, la mujer del cantante Fedez se terminó pronunciando y grabó un vídeo que compartió en sus redes. "Siempre he estado convencida de que los más afortunados tienen la responsabilidad moral de hacer el bien. Estos son los valores que siempre me han impulsado a mí y a mi familia. Es lo que enseñamos a nuestros hijos. También les enseñamos que se puede cometer errores, y que cuando ocurre hay que admitirlo y, si es posible, enmendar el error y atesorarlo. Y eso es lo que quiero hacer ahora. Pedir disculpas y dar concreción a mi gesto: donaré un millón de euros al Hospital Regina Margherita para apoyar el cuidado de los niños", dijo.

Han pasado ya varias semanas desde que saltó la polémica, pero Chiara sigue pagando las consecuencias. La influencer está viviendo una profunda crisis de su imagen a nivel internacional y muchas marcas ya no quieren trabajar con ella. Primero, Safilo (dueña de marcas como Carrera o Polaroid y diseñadora de otras como Carolina Herrera o Jimmy Choo) rescindió su contrato, después Coca-Cola, y esta semana también lo ha hecho Pigma, una empresa con la que llevaba trabajando desde hace tres años creando su propia línea de agendas, cuadernos, estuches...

Ahora, Chiara Ferragni se enfrenta a un nuevo golpe. Coincidiendo con el comienzo del Festival de San Remo, en el que el año pasado ejerció de presentadora y causó furor con sus lookazos, el Tribunal Administrativo Regional (TAR) del Lacio acaba de confirmar la multa de 175.000 euros impuesta por Agcom (Autoridad para la garantía en las comunicaciones en Italia) a la Rai por la publicidad encubierta realizada a favor de Instagram por Chiara Ferragni y el presentador Amadeus, que hizo de maestro de ceremonias junto a ella en la edición de 2023.

El origen de este conflicto es que hicieron lo que para muchos ha sido considera una "inteligente jugada de marketing": en directo y sobre el escenario, Chiara creó una cuenta de Instagram para Amadeus que en pocos minutos consiguió miles de seguidores, llegando a alcanzar el millón en solo unos días. Los presentadores y la cadena italiana han sido acusados de patrocinar Instagram Live, consiguiendo un retorno publicitario por el que se beneficiaron tanto ellos como Rai.

Tal y como ha publicado la prensa italiana, "se tendrá que abrir una investigación sobre el caso para comprobar posibles daños al erario". "En este sentido, presentaremos una denuncia ante el poder judicial para pedir cuentas tanto a Chiara Ferragni como Amadeus por la conducta ilícita confirmada por el TAR, considerando que la multa será pagada por la red estatal y, por tanto, por los ciudadanos que la financian".

El comunicado de la Rai no se ha hecho esperar. Desde la cadena afirman que: "La sentencia del TAR se refiere única y exclusivamente a la edición de 2023 del Festival de San Remo y, por tanto, no afecta en modo alguno a la edición de 2024 (...) En este sentido - como afirma el TAR - Rai ha respetado plenamente la ley que regula las actividades de comunicación institucional de los organismos públicos. Se ha confirmado la multa de 123.498 euros por la supuesta publicidad de la red social Instagram, contra la que Rai recurrirá ante el Consejo de Estado, confiando en la plena legitimidad de sus acciones, también en relación con los eventuales aspectos fiscales de la asunto. Cabe subrayar que la sentencia reconoce, no obstante, que, en relación con la 73º edición del Festival de San Remo, no se estipuló ningún acuerdo comercial ni entre Rai e Instagram, ni entre Chiara Ferragni y la propia red social, ni entre Amadeus e Instagram. Sin embargo, el TAR censuró el uso de Instagram como supuesta herramienta para aumentar la audiencia", concluyen.