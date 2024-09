Chiara Ferragni y Fedez endurecen su batalla tras la separación: 'Los niños no se tocan'

El enfrentamiento entre Chiara Ferragni y su exmarido, Fedez, continúa con todo tipo de cruce de acusaciones y algunas indirectas que han quedado plasmadas en la letra de las canciones del rapero. Sus posturas parecen completamente enfrentadas, pero si en algo están de acuerdo es en defender la intimidad de sus hijos, Leone y Vittoria. El artista Tony Effe, antiguo amigo de Fedez, que supuestamente mantuvo un romance con Ferragni, ha sido el protagonista de la nueva canción de Fedez, en la que se burla de este amigo que le traicionó con su exmujer.

© @chiaraferragni

Effe no tardó en responder a Fedez con el sencillo Chiara, un tema en el que ataca a Fedez por haber abandonado a su mujer tras el escándalo del Pandoro -fue acusada de un delito grave de estafa-, a pesar de que ella estuvo a su lado durante su grave enfermedad, y en el que menciona a sus hijos. Algo por lo que ninguno de los dos está dispuesto a pasar. "Tuviste hijos sólo para publicarlos, quién sabe qué pensarán cuando seas mayor. Eres un asco, eres una vergüenza”, dice una de las estrofas del tema de Effe.

© chiaraferragni Leone y Vittoria, los hijos de Chiara Ferragni y Fedez

Ante esta mención, Chiara no han dudado en salir en defensa de los más pequeños. “Haced lo que quieras, pero déjadme a mí y a mis hijos en paz”, señaló Chiara Ferragni en sus stories. Una respuesta a la que se sumó Fedez: "Pequeño gangsta, no te enseñaron en la calle que los niños no se tocan”, dice Fedez y añade: “Pobre en rap, pobre en valores”. Al final de la canción Tony Effe desmiente su relación con Chiara, pero aprovecha para atacarle de nuevo.

© chiaraferragni

Fedez ha publicado un adelanto de una nueva canción donde vuelve a arremeter contra Tony y de paso también menciona a Chiara. "Ella grita indignada. Respetad a nuestros hijos. Y luego le manda audios al rapero que insulta a los niños". Porque "los niños no se tocan". Y lo más gordo: "Me sabe mal que Chiara haya confiado en ti. Pero al menos contigo podemos decir que ha hecho una obra de caridad". Para Chiara este tema "se trata de una falsa canción romántica, sin ningún tipo de sinceridad". La influencer italiana opina que es "un intento evidente de aprovechar el momento, un acto violento, teniendo en cuenta que han sido unos 10 meses muy difíciles", asegura. En su última visita a Madrid en una cumbre de influencers Ferragni señaló que había sido el peor año de su vida. A tenor de estas declaraciones la guerra continúa y no tiene visos de terminar.