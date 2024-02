Chiara Ferragni se refugia en sus dos hijos tras la separación de Fedez y lanza un mensaje muy significativo

Son momentos muy delicados para Chiara Ferragni. La influencer, de 36 años, fue acusada el pasado mes de diciembre de promocionar el tradicional dulce navideño del pandoro con falsos fines benéficos, un escándalo conocido como ‘Pandoro Gate’ que ha perjudicado notablemente su imagen pública y popularidad. Una mala época profesional que se ha sumado a lo personal, ya que, tal y como han podido saber varios medios de comunicación italianos, la empresaria y el rapero Fedez han puesto punto final a su historia de amor tras ocho años de relación y dos hijos en común: Leone (6) y Vittoria (2).

Precisamente, los pequeños de la casa están siendo el gran refugio y apoyo de Chiara. La maniquí, que poco a poco va volviendo a estar activa en sus perfiles públicos, ha compartido con su extensa comunidad de seguidores su último y divertido plan de fin de semana junto a los niños: una tarde de sábado en la feria de un parque subiendo a las diferentes atracciones como columpios voladores y la montaña rusa. Una jornada agotadora que ha concluido en una plácida siesta madre e hija.

De la misma manera, Chiara está acompañada de algunos de sus grandes amigos como Angelo Tropea, que a su vez también es uno de los directores creativos de su firma de moda y accesorios. Además, la creadora de contenido, ha querido agradecer a sus casi 30 millones de seguidores que sigan a su lado con unas palabras cargadas de fortaleza y esperanza. “Ten fe. Estarás bien. Dedicado a todos aquellos que necesitan oírlo”. Un mensaje muy significativo que refleja que por muy dura que sea la tormenta siempre acaba saliendo el sol.

Esta también es una muestra de que la maniquí va rompiendo su coraza y enseñando sus sentimientos sin importar las opiniones negativas. Hay que recordar que en la reciente entrevista que ha concedido al Corriere Della Sera reconocía que se había escudado en el hermetismo y la discreción para hacer frente a las críticas. “A veces me cuesta mostrar mi vulnerabilidad. Lucho porque si dijera lo frágil que me siento me vería aún más débil y vulnerable a los ataques”.

En esta misma conversación, Chiara Ferragni también resaltaba que no quiere dar ningún tipo de detalle sobre los rumores de crisis y separación con el intérprete de Le feste di Pablo para así proteger la intimidad de sus hijos y asegurar su bienestar y felicidad. “Todo el mundo quiere opinar, pero para mí, más que dar explicaciones, es más importante hacer lo que creo que es correcto: mantener los problemas dentro de los muros familiares”.

Una postura que comparte con el artista, que en la tarde del viernes 23 de febrero se dejó ver en la Semana de la Moda de Milán, acudiendo al desfile de Versace porque es buen amigo de Donatella, la directora creativa de la marca. El cantante, con semblante muy serio, se negó a hablar de nada referido a su esfera íntima. “¿Tiene sentido que yo venga a contaros mis problemas con dos hijos? Yo no juego con su vida: ellos son mi prioridad”.

