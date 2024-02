Las decepciones y reproches que podrían haberle costado a Chiara Ferragni su matrimonio con Fedez

Chiara Ferragni no podía imaginarse las consecuencias que iba a tener lo que sucedió hace justo un año en el Festival de San Remo. El inesperado beso de Fedez con el cantante Rosa Chemical hizo tambalear los cimientos de su matrimonio y pasaron una época muy difícil, sin embargo, eso fue solo el principio. Lo que pasó aquel 11 de febrero de 2023 fue el inicio de una sucesión de acontecimientos que se han producido a lo largo de estos últimos meses y que han terminado de la peor forma posible: con la ruptura de su matrimonio.

La relación de Chiara y Fedez parecía idílica. Siempre se mostraban de lo más cariños y junto a sus dos hijos, Leone y Vittoria, formaban la familia perfecta. Tal y como pudimos ver en su reality, tenían problemas como todos los matrimonios pero el amor que sentían el uno por el otro era más fuerte y siempre conseguían arreglar sus diferencias. Todo cambió después de San Remo. La propia influencer lo contó: "Me dolió más de lo que podía imaginar. Él sabía cuánto me afectaba. Le pedí que estuviera ahí para mí, como espectador por una vez y no como protagonista". Pero no lo hizo.

Después de semanas de rumores, celebraron su 5º aniversario dedicándose mensajes llenos de significado después de todo lo que se estaba comentando sobre su matrimonio. "En la salud y en la enfermedad, entre la luz y en medio de la oscuridad, siempre a mi lado", escribió Fedez el 1 de septiembre de 2023. Por su parte, Ferragni publicó varias fotos de su boda diciendo: "Cinco años de casados ​​y siete años juntos. No siempre es fácil, en realidad a menudo es difícil (como todas las cosas más importantes de la vida), pero eres mi persona y estoy muy feliz de tenerte a mi lado".

En octubre volvieron los problemas de salud de Fedez, que tuvo que ser ingresado de urgencia en el Hospital Fatebenefratelli de Milán por culpa de una grave hemorragia interna provocada por dos úlceras. Tras pasar una semana ingresado, el músico abandonó el hospital con una sonrisa y sin soltarse de la mano de su mujer.

Chiara estuvo a su lado en todo momento, apoyándole en los momentos más difíciles como ha hecho siempre. Y esa es una de las cosas que la influencer le ha reprochado a su marido. Según ha publicado la prensa italiana, la empresaria tomó la decisión de hacer borrón y cuenta nueva para centrarse en la recuperación de su marido. Sin embargo, parece que él no ha tenido la misma actitud tras el escándalo que ha salpicado a su mujer durante estos últimos meses.

El llamado 'Pandoro Gate' ha socavado la popularidad de la influencer y está viviendo una profunda crisis de su imagen a nivel internacional, pero ella esperaba contar con el apoyo de Fedez. Según fuentes cercanas a la pareja, no solo no ha tenido su respaldo sino que, incluso, habría llegado a culparla de que la polémica le haya salpicado a él también, perjudicando su reputación y sus negocios.

Hay que recordar que el pasado mes de diciembre Chiara Ferragni fue acusada de "prácticas comerciales desleales" después de que se descubriera que la campaña solidaria que había hecho en colaboración con la marca Balocco había sido "fraudulenta". Con las ventas de la edición especial de este dulce navideño que llevaba el nombre de la influencer prometían que iban a recaudar fondos para el Hospital Regina Margherita de Turín, pero no fue así.

Tras esta polémica, llegaron otras con diferentes marcas que finalmente han decidido rescindir sus contratos con Ferragni. Muchas firmas ya no quieren trabajar con ella. Primero, Safilo (dueña de marcas como Carrera o Polaroid y diseñadora de otras como Carolina Herrera o Jimmy Choo), después Coca-Cola, y también Pigma, una empresa con la que llevaba trabajando desde hace años creando su propia línea de agendas, cuadernos y estuches.

Desde el 'Pandoro Gate', la justicia italiana está mirando con lupa todas y cada una de las colaboraciones supuestamente benéficas que ha hecho durante estos últimos años. La Fiscalía de Milán ha abierto una investigación por la posibilidad de que se hubiera repetido el mismo caso con los huevos de Pascua de la marca Dolce Preziosi, las muñecas Trudi que llevan su nombre y, el último caso que se ha sabido esta semana, las galletas Double Oreo by Chiara Ferragni.

