Fedez, marido de Chiara Ferragni, hospitalizado de nuevo tras batallar contra el cáncer

Fedez y Chiara Ferragni han vuelto a ser noticia. Y no por los rumores de crisis que amenazaban al matrimonio hace unos meses, los cuales ya negaron en su día, sino porque el rapero italiano ha sufrido de nuevo un problema de salud. Para la pareja estas últimas semanas estaban siendo de lo más tranquilas, e, incluso, se les había visto en primera fila en los desfiles más importantes de la moda en Milán y también en París. Sin embargo, el marido de la empresaria ha hecho saltar las alarmas a través de un mensaje en su perfil público en el que ha explicado que ha tenido que ser ingresado por una hemorragia interna.

"Gracias por todos los mensajes que me están enviando porque el apoyo siempre es bueno en estos momentos. Lamentablemente, me encuentro hospitalizado debido a dos úlceras que me han provocado una hemorragia interna", ha detallado. "Gracias a dos transfusiones de sangre ahora estoy mucho mejor. Agradezco al personal médico que literalmente me salvó la vida". Cabe destacar que el rapero no compartía nada en su cuenta, donde suele ser muy activo, desde hacía cuatro días.

Hasta el momento, ni Chiara Ferragni ni Fedez se han pronunciado de nuevo. Tan solo, la influencer ha subido una publicación en la que aparecía el fondo negro y un corazón rojo en el centro, de la misma forma que el cantante al escribir el comunicado. Eso sí, horas antes del mensaje de Fedez, la empresaria, que estos días se encontraba en los desfiles de París, salió inmediatamente de la ciudad francesa de regreso a Milán. Un hecho que hizo saltar las alarmas, y más cuando después compartió una foto en sus historias en la que decía lo siguiente: "A las mejores amigas que se suben al primer avión contigo cuando tienes una emergencia", señalando así que algo había sucedido.

Sus problemas de salud

En marzo del año pasado, Fedez anunció entre lágrimas que padecía un cáncer de páncreas grave. Desde el hospital, el rapero italiano se sinceró con sus seguidores: "Descubrí que tengo un raro tumor neuroendocrino del páncreas. De esos que si no los consigues a tiempo no es un buen conviviente para tener dentro de tu cuerpo". También contó que fue sometido a una operación de seis horas de duración en la que le extirparon "una parte" del órgano, "incluido el tumor".

Tras unos meses de recuperación, el artista fue poco a poco recuperando su rutina. Ahora, Fedez vuelve a ingresar en el hospital y, de nuevo, se refugia en los tres motores de su vida, su mujer Chiara Ferragni, y sus dos hijos pequeños, Leone (5) y Vittoria (2). Ellos siempre han estado ahí, al igual que sus seguidores, de quienes recibe mucho cariño a diario.

