Chiara Ferragni rompe su silencio tras su separación de Fedez y dos meses marcados por la polémica

Tras varios meses apartada del foco mediático, Chiara Ferragni (36) ha roto por fin su silencio. Cada movimiento de la influencer italiana ha sido observado con lupa desde que en el mes de diciembre se destapase la polémica del caso conocido como ‘Pandoro Gate’, en el que fue acusada de promocionar el tradicional dulce navideño del pandoro con falsos fines benéficos. Una situación delicada que ha tocado techo esta misma semana cuando varios medios de comunicación locales han sacado a la luz la separación de la maniquí y el rapero Fedez (34) tras casi una década de relación y dos hijos en común: Leo y Vittoria, de cinco y dos años respectivamente.

La empresaria ha elegido el periódico Il Corriere della Sera para esta esperadísima reaparición pública, que ha creado tanta expectación que incluso el servidor web de este portal de información se ha colapsado durante varios minutos. La entrevista se realizó el lunes 20 de febrero, cuando la noticia de su divorcio todavía no se había confirmado, pero los rumores de una posible crisis sentimental entre Chiara y el cantante sonaban con mucha fuerza. “Es mi marido y en mi opinión, en ciertas situaciones de caos extremo, las cosas es mejor mantenerlas dentro de la pareja”, explicaba la influencer cuando se le preguntó porque el intérprete y ella no habían pasado los últimos fines de semana juntos.

De la misma manera, la creadora de contenido, que aún llevaba puesta su alianza de boda, dejó muy claro durante esta conversación que su máxima prioridad es la de proteger a los pequeños de su casa de cualquier escándalo para así asegurar su felicidad y bienestar. “Todo el mundo quiere opinar, pero para mí más que dar explicaciones es más importante hacer lo que creo que es correcto: mantener los problemas dentro de los muros familiares”.

Eso sí, Chiara también reconoció que en esta época tan convulsa de su vida el hermetismo y la discreción le han servido de escudo para hacerse fuerte ante las críticas, ya que no quiere enseñar su peor cara ante su amplia comunidad, compuesta por casi 30 millones de personas. “A veces me cuesta mostrar mi vulnerabilidad. Lucho porque si dijera lo frágil que me siento me vería aún más débil y vulnerable a los ataques”.

Fedez también se ha dejado ver en público durante la tarde de este viernes 23 de febrero en la Semana de la Moda de Milán, donde ha acudido al desfile de Versace, puesto que es un gran amigo de Donatella, directora creativa de la firma. El artista, con semblante muy serio, ha contestado tajante a la prensa que, inevitablemente, quería conocer más detalles sobre el final de su historia de amor con Chiara. “¿Tiene sentido que yo venga a contaros los problemas de mi vida con dos hijos? Yo no juego con su vida: ellos son mi prioridad. Acepto que la gente hable porque soy un personaje público, pero no puedo responder”. Una respuesta que demuestra, que, a pesar de sus posibles desavenencias, tanto la influencer como el vocalista siguen unidos por sus niños.

