Chiara Ferragni aclara por fin el escándalo del ‘Pandoro Gate’ y confiesa el miedo que ha vivido

2023 tuvo un final de lo más amargo para Chiara Ferragni. La influencer italiana, de 36 años, ha sido protagonista del polémico caso conocido como ‘Pandoro Gate’, en el que se le ha acusado de promocionar el tradicional dulce navideño del pandoro con falsos fines benéficos. Dos meses después de que este mediático escándalo haya acaparado titulares alrededor de todo el mundo, la creadora de contenido ha decidido romper su silencio y contar su propia versión de lo ocurrido.

Hay que recordar que la modelo y la marca alimenticia Balocco se habían unido para crear un pandoro con glaseado rosa, inspirado en la firma fashion de Chiara. Una colaboración en la que también se anunció que se haría una donación para financiar material terapéutico para los niños ingresados en el Hospital Regina Margarita de Turín. Sin embargo, la Autoridad Garante de la Competencia y el Mercado (AGCOM) ha calificado esta acción como fraudulenta, ya que la donación se había hecho antes de poner el producto a la venta, y, además, se había subido el precio del pastel (de cuatro a nueve euros) para así hacer creer a los consumidores que estaban contribuyendo a una causa benéfica con cada compra.

“La donación se hizo inmediatamente después de la firma del contrato. La cantidad de 50 mil euros era cierta y ajena a las ventas porque esperábamos que la maquinaria llegase al Hospital lo antes posible. En mis publicaciones siempre escribíamos que Chiara Ferragni y Balocco apoyan al Hospital, pero nunca que un porcentaje de las ventas iría destinado a la caridad”, ha explicado la empresaria en la reciente entrevista que ha concedido al Corriere della Sera alegando que el problema de este caso fue un fallo de comunicación, pero no un intento de timar a sus admiradores.

Por todo ello, en estos momentos, Chiara Ferragni se enfrenta a una sanción de un millón de euros, que fue la recaudación final que se consiguió con las ventas de los pandoros. Una multa que la influencer considera injusta. “El millón de euros que mis empresas han recibido lo donaré al Hospital, pero voy a recurrir al Tribunal Administrativo Regional (TAR) porque lo considero una sanción desproporcionada. Obviamente, lo pagaré y si me devuelven algo también lo donaré”.

Además de estos problemas económicos, este escándalo ha traído consigo una crisis de imágen para la empresaria, que ha perdido algunos seguidores y ha visto cómo su reputación ha caído en picado teniendo que hacer frente a numerosas críticas destructivas. Una situación de lo más delicada que ha hecho que Chiara tema por su futuro en el mundo virtual. “El miedo es constante en un trabajo como el mío, que es completamente nuevo, porque las tendencias cambian y puedes no gustar. Durante dos meses, han hablado de mí como si fuese una criminal. No puedo complacer a todo el mundo, pero a la gente que le gusto es porque soy yo misma”.

Un gran golpe que no ha hecho que Chiara desista en intentar ayudar a aquellos que más lo necesitan. “Estaba en shock porque me enteré de todo por los medios de comunicación y pasé el fin de semana encerrada en casa intentando entender qué había sucedido. Siempre he pensado que si tienes 30 millones de seguidores y haces acciones solidarias creas un efecto de emulación y que por eso era buena idea intentar agregar un pequeño componente caritativo a los contratos comerciales”.

El ‘caso Oreo’

El ‘Pandoro Gate’ ha hecho que la justicia italiana haya puesto en entredicho otras acciones comerciales con fines benéficos que Chiara ha llevado a cabo en los últimos años. Entre ellas, su colaboración con las galletas Oreo en 2020 contra el coronavirus; las muñecas Trudi; y los huevos de Pascua Doce Preziosi.

Esta entrevista se realizó el 20 de febrero, dos días antes de que varios medios de comunicación italianos confirmasen la separación de Chiara y Fedez tras ocho años de romance y dos hijos en común. En cambio, los rumores de una crisis sentimental sobrevolaban su cabeza desde hace tiempo. Unas habladurías que la maniquí ha preferido obviar para proteger a sus seres queridos. “En ciertas situaciones de caos extremo, las cosas es mejor mantenerlas dentro de la pareja”.

