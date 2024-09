Chiara Ferragni causa furor entre las 'influencers' españolas en su cita en Madrid

Chiara Ferragni ha elegido su querido Madrid para reaparecer ante los medios tras los meses tan complicados que ha vivido. La empresaria italiana fue la protagonista indiscutible de la presentación de la nueva línea de productos capilares de Goa Organics y nadie quiso perderse esta cita única. Numerosas influencers españolas se pusieron sus mejores galas para encontrarse con Chiara en el Rosewood Villa Magna, donde muchas de ellas confesaron haber cumplido un sueño.

Laura Escanes, María Fernández-Rubíes, Rocío Osorno, Paddy Noarbe, Verónica Díaz (Just Coco), Gemma Pinto, Lila Mangriñan, Raquel Martínez (bonbonreich), Crys Dyaz o Aitana Soriano, fueron algunas de las influencers que posaron así de felices y sonrientes en esta foto para el recuerdo.

Es un ejemplo a seguir, un referente y la admiran no solo porque fue la primera en crear un imperio millonario en las redes sociales, sino porque consiguió revolucionar el mundo de la moda y la belleza, convirtiéndose en un icono para muchas mujeres.

"Esto ha pasado. ¡Quien me conoce bien sabe que soy fan de ella de siempre! ¡Tenía tantas ganas de conocerla!", publicó una emocionada María Fernández-Rubíes, que confesó que conocerla fue "un sueño hecho realidad".

"No sé ni qué decir... conocer a @chiaraferragni ha sido UN SUEÑO ❤️ seguro que todavía me oís gritar", añadió Verónica Díaz. La influencer dijo que estaba "en shock" y que había vivido un momento "muy fuerte" porque tuvo la oportunidad de regalarle a Chiara una de las novelas de su marido, el reconocido escritor Javier Castillo.

Laura Escanes también utilizó su cuenta para decir: "Ahhhhhhhhhh ¡la noche de ayer fue muy especial!" y su amiga Gemma Pinto añadió: "Que alguien me pellizque 💖". "Acabo de conocer a la reina de las influencers. En shock", comentó Aitana Soriano.

Por su parte, Raquel Martínez dijo: "Qué noche más bonita vivimos ayer. ¡Y pude conocer un pedacito de @chiaraferragni, una mujer encantadora, luchadora, simpática y cercana con todos!". "Ha sido increíble, qué ilusión poder conocerte", dijo Lila, hermana de Violeta Mangriñan.

Un regreso por todo lo alto

El 'efecto Chiara' siempre ha arrasado, sin embargo, después de todo lo que ha vivido estos últimos meses, su popularidad se ha resentido mucho. Tras el que fue bautizado como "Pandoro Gate", que provocó la caída en picado de su imperio, la pérdida de miles de seguidores y contratos publicitarios, además de enfrentarse a una multa millonaria, Ferragni sufrió una crisis a nivel internacional.

Por eso, muchas de sus seguidoras no tenían claro qué pasaría con ella en el futuro. ¿Conseguiría recuperar su poder? ¿Volverían las marcas a confiar en ella? Todo apunta a que sí, ya que tras ver el revuelo que ha causado en Madrid parece que Chiara Ferragni ha regresado con fuerza y hay firmas que siguen confiando en este fenómeno que comenzó allá por 2009 cuando creó su blog de moda The Blonde Salad.

La emoción en los ojos de Chiara

Al ver las imágenes del evento no hemos podido evitar fijarnos en el rostro de la influencer italiana. Era una cita cargada de significado para ella y se podía ver la emoción en sus ojos. Volver a ponerse delante de los focos después de enfrentarse a su año más difícil era todo un reto, pero lo superó y se mostró muy atenta y cariñosa con todos.

Para su gran noche en Madrid, Chiara confirmó en una firma que suele lucir habitualmente, Philosophy by Lorenzo Serafini. La italiana mostró su imagen más elegante y sofisticada con este vestido negro con finos tirantes que combinó con unos zapatos con taconazo.

En cuanto a su maquillaje, quiso dejar todo el protagonismo a su mirada enmarcando los ojos con un perfilador negro. Llevaba la piel muy natural y jugosa, con los labios perfilados en un tono oscuro y gloss, y la melena suelta con ondas suaves de medios a puntas.

Su confesión más sincera

Fue la gran noche de Chiara y, además de mostrarse muy emocionada, también confesó sentirse muy agradecida por el apoyo y el cariño que desde el principio le mostraron Alejandro y Mar, fundadores de Goa Organics. "Nos reunimos el pasado mes de febrero, probé sus productos y enseguida me enamoré de ellos porque son otro nivel", comenzó diciendo.

"Mar y Ale llegaron en un momento muy complicado de mi vida, cuando me iba a separar y tenía muchos problemas... y me encantó su energía. Ellos creyeron en mí en mi peor momento. Me sentía fatal, derrotada, débil... y ellos confiaron en mí, confesó la influencer italiana, asegurando que "es fácil creer en alguien cuando está en lo más alto" pero es en los momentos difíciles cuando descubres personas realmente buenas y te das cuenta de la gente de la que "quieres estar rodeada".

