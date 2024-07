Fedez se reencuentra con sus hijos en la mansión que aún comparte con Chiara Ferragni tras su ingreso hospitalario

Tranquilidad para Fedez tras su último problema de salud. El rapero italiano, de 34 años, tuvo que ser ingresado en el hospital Policlínico de Milán la pasada semana debido a una hemorragia interna, secuela derivada del cáncer de páncreas del que fue operado en 2022. “Muchas gracias de corazón a los médicos y enfermeras que afortunadamente encontraron la hemorragia interna antes de que fuera demasiado tarde”, ha explicado en sus perfiles públicos, al mismo tiempo que calmaba a sus fans asegurando que en esta ocasión las heridas no habían revestido tanta importancia como en su anterior hospitalización en la que tuvo que recibir una transfusión sanguínea.

© fedez Fedez y Vittoria

Por fortuna, el cantante ya ha recibido el alta hospitalaria. Ahora, está concentrado en recuperarse por completo y recibiendo el cariño de aquellos que más le quieren: sus padres, Franco y Anna María; y sus dos hijos, los pequeños Leo (6 años) y Vittoria (3 años), nacidos de su matrimonio con la influencer Chiara Ferragni. Para desconectar y relajarse, todos ellos han hecho las maletas y han puesto rumbo al Lago di Como, un bello paraje natural situado en la localidad turística de Bellagio.

© fedez Fedez con sus hijos, Leo y Vittoria y su perrito Silvio

En este lugar el intérprete de La dolce vita e Italiana y su exmujer son dueños de una espectacular propiedad: Villa Matilda, bautizada en honor a la perrita que les unió y que falleció el 29 de julio de 2023. Una propiedad de más de 900 metros cuadrados valorada en cinco millones de euros. Esta vivienda cuenta con dos plantas - más un sótano- lago, piscina infinita y jardín. Su interior, completamente reformado por el estudio de arquitectura 13.1, cuenta con espacios luminosos decorados con líneas sencillas y tonos neutros. Tal y como han apuntado varios medios de comunicación italianos como Il Messaggero, el rapero y la empresaria habían puesto en venta esta preciosa casa tras su divorcio. Sin embargo, debido a su elevado precio, todavía no habían encontrado compradores.

© fedez

Las ‘indirectas’ de Fedez a Chiara Ferragni

La separación de Chiara Ferragni y Fedez todavía sigue dando mucho de qué hablar. En el tiempo que ha estado ingresado, el ganador de dos premios MTV, cuyo verdadero nombre es Federico Leonardo Lucia, publicó varios mensajes que parecían ser un reproche hacia la creadora de contenido. “Es en estos momentos cuando te das cuenta de que algunas personas es mejor perderlas que encontrarlas. Es bueno tener gente cerca que para demostrarte amor, no sienta la necesidad de hacerse un TikTok mientras estás en la cama del hospital”. Palabras que causaron gran revuelo y que el vocalista acabó eliminado.

© chiaraferragni Chiara Ferragni

Esta no es la primera vez que el artista manda indirectas a la fundadora de The Blonde Salad, puesto que su canción Sexy Shop está plagada de referencias sobre el final de su relación. “Una vida cuesta arriba, una historia sin fin. Pero se acabó. ¿Por qué hacernos daño? Teníamos un anillo de bodas con un agujero de salida. Para cada uno de tus amigos hambrientos de fama eras agua de manantial. Te toqué y te desvaneciste”. Chiara, por su parte, no se ha pronunciado acerca de estas polémicas y se encuentra disfrutando de este verano como mujer soltera.