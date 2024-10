Hablamos con la 'influencer' Rocío Camacho tras anunciar su compromiso

En Formentera, a orillas del mar y con una preciosa puesta de sol como escenario de fondo (y su querida perrita, Lola, correteando alrededor), así fue el momento más emotivo que vivió la influencer Rocío Camacho cuando su novio, Guillermo Ayllón, se arrollidó frente a ella y le pidió que fuera su mujer. Después todo fueron lágrimas de absoluta felicidad, abrazos y románticos besos, unido al shock de Rocío de no estar creyéndose lo que estaba viviendo (ironías del destino que apenas unas horas antes había estado bromeando con él sobre cómo seguía sin comprometerse a los 30). Rocío sonreía y lloraba a partes iguales, y abrazaba emocionada al que se convertirá en su futuro marido el próximo septiembre de 2025. Hablamos con la influencer manchega sobre el amor, cómo fue su pedida de mano, y detalles del gran día.

-Lo primero de todo, ¡Enhorabuena!, ¿era algo que estabas esperando?

-Era algo que habíamos hablado y sobre todo con lo que yo había bromeado mucho. Mi intuición era que en caso de pedírmelo lo iba a hacer en julio cuando vinimos a Formentera pero tuvimos que volvernos a mitad de viaje por trabajo de Guille y por dentro pensé que si no había sido en ese viaje, ya no pasaría hasta otro año. Tampoco me preocupaba en exceso, es algo que me hacía ilusión pero nada imprescindible.

-Cuéntanos cómo fue la pedida de mano, ¿sospechabas algo o te pilló completamente desprevenida?

-Creo que no voy a olvidar ese momento en mi vida y ojalá poder mantenerlo grabado en mi cerebro para siempre. Ese día Guille estaba muy raro, me hablaba muy poco y yo no paraba de preguntarle si le pasaba algo conmigo, pero solo me decía que no, que estaba tranquilo y disfrutando. Spoiler: no, estaba muy tenso y repasando cómo iba a hacer todo segundo por segundo. Siempre que venimos a Formentera grabamos un vídeo de los dos viendo atardecer, a veces para redes y a veces para el recuerdo, y le dije de grabarlo ese día así que no fue nada raro ni sospechoso que fuésemos a una playa a ver atardecer… pero cuando me miró con esos ojos con demasiado brillo, y vi que estaba temblando, entendí que iba a pasar.

-El lugar, Formentera, ¿tiene un significado especial para vosotros?

-Sí. Desde que nos conocemos hemos venido cada año a Formentera. A veces dos días, a veces una semana, dependiendo de nuestra disponibilidad. Pero la primera vez que vinimos tuvimos una conversación que para los dos marcó un antes y un después sobre lo que los dos queríamos y prometimos volver cada año juntos aquí. No podía haber lugar más perfecto que este para hacerlo.

"Para mí el amor es encontrar en una pareja a tu mejor amigo, familia y la persona que aún teniendo la puerta abierta para irse siempre elige quedarse"

-¿Cómo conociste a Guillermo? ¿Surgió la ‘chispa’ desde el principio?

-Lo conocí en el lugar donde siempre he dicho que nunca puede surgir una relación de amor. En una discoteca. En 2021 yo estaba con el corazón roto, en pleno proceso de sanación y me fui con mis amigas a Tarifa. Esa última noche yo no quería salir de fiesta y mis amigas me convencieron para hacerlo. Recuerdo como si fuese ayer entrar al sitio, verle y decirle a mis amigas “oye, ese chico es muy mono, ¿no?”. No nos dejamos de mirar en toda la noche y finalmente él se acercó a hablar conmigo. Hablamos dos frases pero cuando me iba a ir me pidió el teléfono. Estuvimos hablando durante un mes diariamente por WhatsApp porque él se fue a EEUU por trabajo, y el mismo día que volvió quedamos y el resto es historia...

-¿A qué se dedica él?

-Guille es representante de tenistas profesionales, entre otros, Jasmine Paolini, actual número 5 del mundo.

-¿Cuánto tiempo lleváis juntos?

-Hicimos 3 años el pasado 14 de Septiembre.

-¿Qué es lo que más te gusta de él?

-La capacidad de adaptación que tiene a todo, la tranquilidad que me transmite y para qué negarlo, que cocina muy bien jajaja. Desde que nos conocimos le dije que mi vida era muy improvisada y eso no todo el mundo lo lleva bien. Él desde el minuto 1 me dio mi espacio, ha entendido a la perfección cómo es mi vida y hace que sea todo mucho más fácil.

-¿Y lo que más le gusta a él de ti?

-Eso tendríais que preguntárselo a él jajaja. Lo que siempre me ha dicho es que lo que más admira de mí es la capacidad de intentar siempre mejorar en todos los aspectos de mi vida.

-Para ti, ¿qué significado tiene el amor?

-Yo pensaba que en la sociedad que vivimos era prácticamente imposible encontrar un amor como el de mis padres pero he descubierto que existe. Para mí el amor es encontrar en una pareja a tu mejor amigo, familia y la persona que aún teniendo la puerta abierta para irse siempre elige quedarse.

"El mejor consejo sobre el amor me lo ha dado mi madre: siempre me decía que nunca necesite a nadie para ser feliz, pero que cuando alguien me haga feliz, dé el 100% sin pensar en si lo que recibiré de vuelta será lo mismo porque lo que dejamos en los demás es siempre lo que damos, no lo que nos devuelven"

-Cuando anunciaste en redes que te casabas, escribiste ‘el SÍ más fácil de mi vida’, ¿crees que en el amor, cuando es el indicado, es fácil?

-Totalmente. Las relaciones que había vivido yo eran opuestas a esto. Un continuo esperar X horas para contestar para que no se piensen que me gusta demasiado, evitar hablar de sentimientos, intentar agradar continuamente. Pero he descubierto que el amor sano es muy fácil. No tiene nada de perfección ni idealización como vemos en redes sociales, porque tiene mucho de conversaciones incómodas, de adaptación y de entendimiento, y para mí eso es lo fundamental para que sea duradero. Que las dos partes estén dispuestas a darse la mano aún en situaciones incómodas.

-¿Cuándo supiste que querías pasar el resto de tu vida con Guillermo?

-Cuando hicimos un año recuerdo hablar con mis amigas sobre que lo que tenía con Guille era algo que nunca había vivido y que sentía que ambos lo estábamos cuidando como mejor sabíamos porque éramos conscientes de que es algo difícil de conseguir y más aún difícil de mantener.

-¿Cuál es el mejor consejo que te han dado sobre el amor?

-El mejor consejo creo que me lo ha dado mi madre, que es la persona que conoce a la perfección cada una de mis pasadas experiencias, que siempre me decía que nunca necesite a nadie para ser feliz, pero que cuando alguien me haga feliz dé el 100% sin pensar en si lo que recibiré de vuelta será lo mismo porque lo que dejamos en los demás es siempre lo que damos, no lo que nos devuelven.

-¿Y el mejor consejo que darías tú, en base a tu experiencia vital?

-Diría que hay que pasar por todo en la vida. Que los desamores, llorar y sufrir es parte de saber lo que quieres en la vida. Y con el amor pasa igual. También creo que cuando es la persona indicada para ti, todo se siente fácil y eso es el mayor signo de que ES AHÍ.

-Además de tu contenido de moda, también estás muy concienciada en redes con el tema de salud mental, autoestima, relaciones sanas…¿cuáles dirías que son las bases para una relación sana de pareja?

-La capacidad de compromiso entendiendo que el amor es una elección, el respeto, comunicación, pasión y lealtad.

-¿Casarte entraba en tus planes de vida, o fue algo que quieres a raíz de haber conocido a Guillermo?

-Es curioso porque nunca me he querido casar. Es una conversación que he tenido muchas veces con mis amigas pero no era nada que me llamase la atención ni me hiciese ilusión, pero con Guille cambié mucho de opinión, empezamos a hablar del tema y era algo que me empezó a hacer ilusión, imaginarme nuestro día con todos nuestros amigos, nuestra familia y gente que queremos y aquí estamos, planificando nuestra boda!

-¿Qué le dirías a alguien que desea conocer a una persona para tener una relación?

-Que no fuerce las cosas, que las cosas más bonitas surgen cuando menos te las esperas y menos las buscas.

-Háblanos del anillo, ¿le habías dado una idea de lo que te gustaba, o tuvo ‘plena libertad’ para escoger él?

-Cuando alguna vez habíamos hablado de broma del tema yo siempre le había dicho un anillo en concreto de Suárez que me encantaba pero nunca hemos hablado de eso como un tema serio y obligatorio ni mucho menos. Pero justo escogió ese para el día más importante.

-Os queréis casar en septiembre del año que viene, ¿cómo os gustaría que fuera vuestra boda?

-Los dos tenemos muy claro el estilo de boda queremos rodearnos de gente que nos haga feliz y hacer una ceremonia civil emotiva con amigos y familia y una fiesta de esas que no se olvidan en mucho tiempo.

-¿Algo especial que os gustaría que tuviera vuestra boda?

-Ambos tenemos varias ideas concretas sobre el cocktail y djs en concreto, y alguna que otra sorpresa que nos gustaría que hubiese. Pero aún tenemos mucho que trabajar para ver si sería todo viable. Algo que tenemos muy claro, es que Lola, mi perra, tiene que estar presente en la ceremonia. Siempre hemos hablado que cuando Guille llegó a mi vida, no me eligió solo a mí, sino a Lola y a mi.

-Tú eres castellano-manchega, pero rompes la “tradición” de casarte en el lugar de donde eres, ¿sientes más vínculo con Madrid que con tu tierra?

-Para nada. Amo mi tierra, su gente y todo lo que tiene que ver con Ciudad Real. Pero al final tenemos que ser realistas con nuestras vidas, nuestros trabajos y cómo será organizar todo y lo más fácil y cómodo para ambos es hacerlo en Madrid teniendo en cuenta que viene también bastante gente de EEUU.

-¿Tienes ideas pensadas para tu vestido de novia?

-Sinceramente no tengo ni idea.. Me encantan los vestidos con espalda abierta. Y tengo claro que mi estilo diario es algo sencillo, nada recargado y por lo tanto para el día de la boda buscaré algo así. No quiero sentirme disfrazada, me gustaría sentirme en mi estilo, cómoda y guapa.

-Tú has viajado mucho a lo largo de estos años, ¿qué lugar te gustaría para vuestra luna de miel?

-Estamos hablando de Bora Bora, nunca hemos estado ninguno de los dos y me han hablado muy bien, pero también nos gustaría algo más de aventura como un safari. Costa Rica fue uno de nuestros viajes favoritos porque tuvimos aventura y relax y buscaremos algún destino que combine ambas!