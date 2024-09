La 'influencer' Rocío Camacho anuncia que se casa: sus lágrimas en una romántica pedida de mano frente al mar

¡El mundo influencer se va de boda! Rocío Camacho ha anunciado que se casa y ha contado a sus más de 938.000 seguidores cómo fue su pedida de mano. "El sí más fácil de mi vida", es el título que ha puesto a estas imágenes tan románticas en las que muestra orgullosa su anillo: "Sigo en shock, cada vez que me miro la mano no me lo creo".

El momento no pudo ser más especial para la influencer y solo hay que ver las imágenes para demostrarlo. Rocío no podía dejar de sonreír y se abrazaba entre lágrimas a su futuro marido, Guillermo Aylon. "Tengo que contaros muchas cosas, de verdad que estoy en una nube desde ayer", ha confesado, asegurando que desde que le pidió matrimonio no puede dejar de llorar y que está intentando "asimilar que me caso".

La pedida de mano fue en un entorno mágico, al aterceder y rodeados de las aguas cristalinas de Formentera. Rocío estaba muy guapa y elegante con un vestido blanco con detalles negros y una manicura de color rojo que contrastaba a la perfección con su anillo para que destacara por encima de todo.

"Segunda noche desde que me pidió la mano y sigo sin poder dormir. En plan, ¿cómo es la vida para que coincida con un tío en un sitio en concreto, a una hora exacta, nos gustemos y pase de ser un desconocido a mi futuro marido? ¿qué ha pasado?", se pregunta la influencer y empresaria.

A juzgar por su reacción, no hay duda de que Guillermo Aylon, que trabaja en la agencia de gestión deportiva Wesport, la sorprendió y consiguió dejarla sin palabras. "Se me llenan los ojos de lágrimas", ha dicho Rocío cuando habla de su compromiso.

Camacho ha prometido a sus fans que muy pronto publicará un vídeo para que puedan ver cómo fue el momento en el que le pidió matrimonio y, además, responderá a todas las preguntas que quieran hacerle.

Ella siempre ha tenido un contacto muy directo con sus seguidoras y asegura que le hace "mucha ilusión" poder compartir este momento con ellas. "Siento que es como decírselo a un grupo de amigas en las que todas nos alegramos de las cosas bonitas que les pasan a las otras y las celebramos como si fuesen nuestras".