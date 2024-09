Hablamos con Alejandra Navarro sobre su pedida de mano y nos adelanta detalles de cómo será su boda

Ha despedido el verano de la mejor manera posible. Hace unas semanas, Alejandra Navarro daba la noticia en las redes sociales de que se había comprometido, así que dentro de poco habrá una nueva boda en el universo influencer que despertará una gran expectación. “Para siempre no es suficiente, siempre fue un sí”, escribía junto a una fotografía en la que mostraba orgullosa su anillo junto a su novio, Carlos Fuente.

© @alenavbas

Ella es una de las creadoras de contenido que se ha convertido en imprescindible en las citas y eventos a los que acuden los rostros más potentes de su sector. Es una gran amiga de María Pombo, María García de Jaime y Bea Gimeno, quien ha protagonizado una de las bodas más esperadas de la temporada junto a Nacho Aragón. La siguiente en vestirse de blanco será Alejandra, con quien hemos podido hablar sobre cómo se plantea su gran día, cómo fue su pedida de mano y cómo comenzó la historia de amor que ahora sellarán con un “sí, quiero”.

-Enhorabuena por tu compromiso, ¿era algo que te esperabas?

-Sí y no. Llevamos desde los 18 años juntos y sabía que el momento estaba cerca, pero sus indirectas me tenían despistada, me lo esperaba más tirando a Navidades… ¡así que fue sorpresa total!

-¿Cómo fue la pedida de mano?

-Fue en Comporta. Carlos tiene familia portuguesa y en verano siempre pasamos unos días allí con ellos y fue en mi playa favorita de la zona. Me llevó a cenar unas ostras y me preguntó si me quería hacer fotos y fue el primer día en la vida que le dije que no -ríe-. Total que tuvo que buscárselas para llevarme a la orilla y allí fue donde me pidió matrimonio, durante el atardecer.

© @alenavbas © @alenavbas

-¿Cuánto tiempo llevas con Carlos?

-¡Casi 12 años! Cumplimos los 18 juntos, creo que por eso nos compenetramos tan bien, porque hemos visto nuestras mejores y peores épocas y aun así, siempre nos hemos elegido.

-¿Cómo os conocisteis?

-Mi grupo de amigas salía con su grupo de amigos del colegio desde los 13 años… y nos hicimos mejores amigos… y al cabo de 5 años aproximadamente, surgió el amor. Creo que estábamos destinados.

-¿A qué se dedica?

-Trabaja en una empresa de digitalización del deporte y su tiempo extra lo dedica a su vocación: la educación especial con niños que tienen necesidades especiales.

© @alenavbas

-¿Qué significa Carlos para ti? ¿Qué es lo que te enamora de él?

-Es mi mejor amigo, lo siento como un hogar para mí, también siento que haga lo que haga siempre voy a tener su mano para levantarme y su lealtad absoluta (algo que le caracteriza mucho). Siempre he dicho, aunque suene cursi, que cuando le miro puedo ver lo enamorado que está de mí.

-¿A quién fue la primera persona que le diste la noticia?

-A mi hermano Martín porque vive fuera y no iba a poder contárselo en persona… Y después volé a Ribadeo a contárselo a mis padres y abuelos y fue de lo más especial.

-¿Cómo es tu anillo? ¿Qué significa la inscripción que lleva?

-Mi anillo no puede ser más yo… Siempre me había preguntado cómo sería mi anillo, ya que no todos me gustan, y los típicos de pedida no me apetecían mucho y ha dado en el clavo. El 22 grabado es nuestra fecha y también lleva grabado el sol porque me lo pidió en el atardecer.

© @alenavbas

-¿Habéis pensado ya en la fecha? ¿O la época en que os gustaría?

-¡Sí! siempre tuve claro que septiembre era el mejor mes para casarnos. Después del verano siempre te apetece una buena fiesta-celebración y sigue haciendo buen tiempo.

-¿Cómo te gustaría que fuera vuestra boda? ¿Cómo la imaginas?

-Muy familiar, ¡para nosotros la familia es lo primero! Lo primero que le dije al fotógrafo en la primera llamada fue que, sí o sí, tenía que tener fotos con mis abuelos ese día.

© @alenavbas En estas imágenes, las 'influencers' María Pombo, María García de Jaime, Alejandra Navarro y Bea Gimeno, en un viaje de amigas este verano © @alenavbas

-Ahora seguro que cogerás ideas de las bodas de tus amigas, como de Bea Gimeno que se acaba de casar

-La boda de Bea ha sido algo tan especial que guardo dentro de mí ese sentimiento de ver a tu mejor amiga llegando al altar con el amor de su vida… ¡Tan especial!

-Por último, ¿tienes ya alguna idea de cómo quieres tu vestido? ¿Fantaseabas desde niña con verte vestida de novia?

-Lo tengo bastante claro, quiero ir elegante, pero sin perder mi esencia. Y lo cierto es que nunca me había imaginado de novia hasta que Bola me lo pidió, no sé por qué, pero no conseguía imaginármelo.