Las imágenes de la boda íntima de Nacho, hijo de Emilio Aragón, con Bea Gimeno en Mallorca

Nacho Aragón, hijo del popular presentador, productor y showman Emilio Aragón se ha casado con su novia, la influencer Bea Gimeno. La pareja se ha dado el 'sí, quiero' en una ceremonia religiosa íntima a la que solo han acudido sus familiares más cercanos en Mallorca, la isla en la que vivirán tres días de celebraciones por su boda. La gran fiesta será el sábado, pero antes tendrán lugar dos preludios imprescindibles: el sacramento que ha tenido lugar este jueves y la preboda del viernes para que los invitados calienten motores.

Con las manos entrelazadas y luciendo sus alianzas, los felices recién casados han mostrado su felicidad. "El día de ayer nos lo guardamos para siempre", han dicho Nacho y Bea en sus redes sociales en las que han compartido algunas imágenes del enlace, como su primer beso en la escalinata de la iglesia ante el reducido grupo de invitados o la llegada en coche antes de pronunciar el "sí, quiero".

El look nupcial ha estado firmado por Helena Mareque, la misma diseñadora gallega por la que apostó para su pedida de mano. La novia se ha desmarcado de los vestidos clásicos para llevar un dos piezas. El conjunto está formado por una americana satinada y un pantalón palazzo de encaje, y se completa con la prenda más especial: un top de pedrería que añade un toque de fiesta al look. Un ramo silvestre de margaritas y el peinado 'clean look' de tendencia completan este estilismo que, por original e inesperado, sin duda se convertirá en referente para muchas chicas que pasen por el altar.

Amigos como María Pombo, María García de Jaime y Tomás Páramo y María Fernández-Rubíes, que no acudieron a esta ceremonia, ya se encuentran en Palma dispuestos a disfrutar de las celebraciones, que en realidad comenzaron dos meses atrás con una inolvidable pedida de mano en la que el padre del novio Emilio Aragón, emocionó a todos con un discurso muy personal. Después de convertirse en marido y mujer de manera oficial, Nacho y Bea reunirán a sus invitados este viernes para la esperada preboda en la que la influencer irá vestida por la diseñadora Marta Martí.

Nacho, que es fundador de Neutrale, una empresa de moda orgánica que creó con dos amigos, es el hijo menor de Emilio Aragón y Aruca Fernández-Vega y tiene, además, dos hermanas, Icíar y Macarena. Pese a pertenecer a una de las sagas familiares más queridas y populares del panorama artístico español, los Aragón siembre se han caracterizado por su discreción.