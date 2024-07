Hablamos con Alejandra Navarro y María Martín de Pozuelo, la nueva generación de 'influencers' que viene pisando fuerte

A finales de junio, tuvo lugar una cita que reunió a grandes nombres del mundo de las redes sociales de nuestro país con María García de Jaime y Tomás Páramo como anfitriones. El matrimonio quiso vivir su particular sueño de una noche de verano brindado por su firma de moda, Himba, con sus grandes amigos, de la mano de Mar de Frades.

Entre los invitados a la cena, que tuvo como escenario el estudio de la artista Teresa J. Cuevas, decorado para la ocasión por El Taller de Lucía, estaban compañeros de las redes que con el tiempo han terminado convirtiéndose en su segunda familia, como las hermanas Pombo -María, Lucía y Marta, que a finales de verano dará la bienvenida a sus mellizas-, Victoria de Marichalar y Rocío Laffón, las hermanas Grace y Melissa Villarreal, Ana Iglesias, Sara Baceiredo y la actriz Belén Écija.

© LETICIA ROVIRA Tomás Páramo y María G. de Jaime ejercieron como anfitriones de la cita

Además de estas invitadas, de sobre conocidas dentro del universo de los creadores de contenido, estuvieron otras influencers que llegan pisando fuerte y cada vez empiezan a trabajar con más firmas y están presentes en más eventos como Alejandra Navarro Basanta, Bea Gimeno y María Martín de Pozuelo. En un momento en que es difícil abrirse paso con un contenido que marque la diferencia tanto en Instagram como en TikTok, han conseguido conquistar a sus seguidores por su estilo de vida, su naturalidad y su forma de ver la moda a través de sus vídeos y fotografías.

Sus publicaciones generan cada vez más interés y hemos querido conocer un poco más de cerca cuál es su visión de la moda, cómo son las amistades entre influencers, cómo quieren encaminar su carrera y sus planes para este verano hablando con Alejandra Navarro y María Martín de Pozuelo. Dos chicas que derrochan talento, a las que merece la pena seguir de cerca.

© LETICIA ROVIRA "Me gustaría seguir creciendo en esta industria, me encanta trabajar con marcas que consumo y que me siento afín, disfruto muchísimo y quiero seguir currándomelo y evolucionando", nos confiesa Alejandra

Alejandra Navarro

-¿Cómo viviste el evento de Himba y Mar de Frades?

- ¡Fue una noche muy bonital! Una reunión con amigos para apoyar un proyecto muy especial y creado con mucho cariño. ¡Era como estar en casa! Me encanta apoyar marcas de emprendedores que ponen tanto amor y entusiasmo en sus proyectos y ellos son un claro ejemplo.

-¿Qué te parece la firma de María y Tomás?

- Himba transmite elegancia y alegría al igual que ellos. Es una marca que lleva su sello de identidad. Llena de estampados y prendas que sientan genial. Me gusta ver cómo el proyecto crece y cómo van ampliando su gama de productos.

-¿Desde cuándo los conoces?

- Hará cuatro o cinco años y ha sido una suerte cruzarnos con ellos, me encantan sus valores, su personalidad y lo bondadosos que son, es admirable.

© LETICIA ROVIRA

-¿Qué significan ellos para ti?

- Son como un tesoro. ¿La definición de personas vitamina? Ellos. Celebran contigo y se alegran por ti siempre. Hay personas en tu vida que llegan más tarde pero que se hacen indispensables. Son un referente como familia, luchadores y trabajadores. Los quiero mucho.

-Eres desde hace un tiempo uno de los nuevos rostros en el mundo influencer, ¿es difícil abrirse camino hoy en día como creadora de contenido?

- No es fácil, es un mundo complicado, pero a la vez es una suerte y me siento afortunada por las oportunidades y acceso que tengo a cosas por dedicarme a esto. En mi caso, intento trabajar mucho todo lo que hago y ser muy constante. Creo que esa es la clave.

-¿Cómo te gustaría verte en unos años a nivel laboral?

- Tengo 28 años. Me gustaría seguir creciendo en esta industria, me encanta trabajar con marcas que consumo y que me siento afín, disfruto muchísimo y quiero seguir currándomelo y evolucionando.

-De todos los influencers que has conocido hasta ahora, ¿quién te ha sorprendido más y por qué?

- No te puedo decir sólo una persona, pero gracias a este trabajo me he llevado a 3 amigas para toda la vida: María Pombo, María García de Jaime y Bea Gimeno.

- ¿Cuál es el mejor plan que tienes previsto este verano?

- Mi cita cada verano es Ribadeo: Mi lugar de paz. ¡Contando los días para llegar a mi casa y disfrutar con amigos y familia!

© LETICIA ROVIRA "El 'momentazo' del concierto de Valeria Castro fue mágico", nos comenta María Martín de Pozuelo

María Martín de Pozuelo

-¿Cómo viviste el evento de Himba?

- Me encantó, fue super especial. Es de esos eventos en los que te sientes en familia. El estudio de Teresa Cuevas es una pasada y me pareció un ambiente ideal para celebrar una ‘cena de amigos’, además el catering fue brutal y el momentazo del concierto de Valeria Castro fue mágico. María y Tomás cuidaron hasta el último detalle y consiguieron que todo quedase increíble.

-¿Qué te parece la marca?

- Me parece que han conseguido plasmar su esencia a la perfección, es una marca diferente y eso se agradece. Cada prenda es original y tiene un sentido, se nota mucho el trabajo que hay detrás de cada colección y creo que se superan con cada una de ellas. Esta última es mi favorita hasta ahora.

-¿Desde cuándo conoces a María y Tomás?

- Desde hace nada nos conocimos en persona, ¡pero les sigo desde hace años! Me encantan los valores que transmiten y tienen una familia preciosa. Además me acogieron desde el primer momento y eso en este mundillo muchas veces es difícil. Estoy super agradecida de que contasen conmigo en una noche tan especial para ellos.

-Eres desde hace un tiempo uno de los nuevos rostros en el mundo influencer, ¿es difícil abrirse camino hoy en día como creadora de contenido?

- Creo que puede que sea más difícil que antes porque ya hay mucha gente en el sector. Sin embargo, también creo que si te muestras tal y como eres, aportas valor a tu comunidad y tienes algo que contar nada debería frenarte a intentarlo. La constancia, ser fiel a mí misma y mi cercanía con mis seguidores creo que han sido las claves de mi recorrido desde que empecé.

© LETICIA ROVIRA "Creo que puede que sea más difícil ser 'influencer' ahora que antes porque ya hay mucha gente en el sector", nos dice María

-¿Qué te parece que muchos te llamen 'la nueva María Pombo'?

- Me hace gracia jajaja ¡Desde el principio me han dicho que les recuerdo a ella! Entiendo que podemos ser ‘del mismo estilo’, un entorno parecido e igual fisicamente nos damos un aire. Yo a María la admiro un montón y para mi es un alago que me comparen con ella.

-Además, acabas de fichar por su agencia. ¿Cómo afrontas esta nueva etapa?

- Con muchísima ilusión. Me muero de ganas de ver lo que me depara esta nueva etapa y estoy muy agradecida de la oportunidad que me ha brindado todo el equipo.

-¿Cómo te gustaría verte en unos años a nivel laboral?

- Tengo 25 años. Soy de vivir el presente, creo que si nos ponemos objetivos muy a largo plazo no disfrutamos de lo que estamos viviendo ahora pero me encantaría seguir cumpliendo sueños en mi trabajo, que me emocione tanto como lo hace hoy y me encantaría emprender, tengo una idea muy presente que espero que vea la luz en un futuro.

-De todos los influencers que has conocido hasta ahora, ¿quién te ha sorprendido más y por qué?

- ¡Mucha gente! Tanto para bien como para mal… Al final te creas una imagen de ellos que muchas veces no es la real, por eso es muy importante no juzgar a las personas antes de conocerlas.

- Por último, ¿cuál es el mejor plan que tienes previsto este verano?

- El verano es mi época favorita del año, paso muchísimo tiempo con mi familia y amigos y no hay nada que me llene más. Acabo de estar en Galicia y ha sido una maravilla. La semana que viene me voy a Formentera e Ibiza con Javi (mi novio), que es un plan que nos encanta hacer todos los años, soy una enamorada de Baleares y en agosto iré a Sotogrande que, como todos los años, no me puede apetecer más.