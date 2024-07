El motivo por el que Tomás Páramo ha estado presente en la entrega de Despachos de la princesa Leonor

La princesa Leonor ha vivido este 3 de julio un día muy importante en su formación castrense. Once meses después de su llegada a la Academia General Militar de Zaragoza (AGM), ha finalizado su etapa por el Ejército de Tierra al ser nombrada dama cadete aléferez durante un solemne acto presidido por su padre, el rey Felipe VI, en el que también han estado presentes la reina Letizia y la infanta Sofía. Además de la entrega de Reales Despachos a los 456 alumnos que han completado su paso por 'La General', el monarca, que es el mando supremo de las Fuerzas Armadas, ha impuesto a su hija mayor la Gran Cruz al Mérito Militar. Una jornada inolvidable y llena de significado de la que ha sido testigo de excepción Tomás Páramo. El influencer, que es amigo íntimo de Victoria de Marichalar, está unido a uno de los compañeros de la heredera al trono por lazos familiares y ha compartido varias imágenes para el recuerdo de la jornada.

© Tomás Páramo

Tal y como hemos podido saber, Tomás ha estado presente porque su primo, llamado Jorge, ha sido nombrado teniente. "Orgullosos de ti y de todo el esfuerzo que has hecho en prepararte durante estos cinco años para servir a España. Emocionante ver en lo que te has convertido y, sobre todo, lo humilde que eres y el corazón tan grande que tienes. Ha sido un orgullo acompañarte hoy, Jorge, y enhorabuena", ha dicho Tomás, quien ha se ha llevado a su hijo mayor, Tomi, y también ha estado con su hermana menor, Eva Páramo. El influencer se considera afortunado de vivir en primera persona un día tan importante. Ya finalizada la ceremonia, en un acto más distendido, se ha fotografiado con su familia y también con la princesa Leonor y la infanta Sofía: "He tenido el honor de conocer a la infanta Sofía y a la princesa de Asturias, a la que hoy también han nombrado alférez".

© Tomás Páramo

Leonor ingresó el pasado mes de agosto en la AGM y el nombramiento de sus compañeros de promoción se producirá en septiembre, pero ella entonces ya habrá iniciado su paso por la Escuela Naval Militar de Marín y pro eso ha compartido el acto con los alumnos de quinto curso, entre los que está el primo de Tomás Páramo. María García de Jaime no ha estado presente en el acto, ha permanecido en Madrid con sus otros dos hijos y ha seguido adelante con sus compromisos profesionales al frente de la firma Himba, aunque con toda seguridad ha seguido muy atenta todos los pasos de este día tan importante para la familia.

© Tomás Páramo

La segunda parte de la celebración

Como hemos podido conocer, esta noche se celebrará una fiesta privada, donde los nuevos Tenientes acudirán de etiqueta junto a los acompañantes que elijan. Aún se desconoce si la princesa Leonor asistirá, aunque sabemos que la heredera al trono es “una más” dentro de la Academia y no sería extraño que compartiera este último plan con sus compañeros antes de poner rumbo a Galicia para continuar con su formación. Hace 38 años, Felipe VI tuvo su fiesta de despedida en Zaragoza en una velada celebrada en el campo de deportes de la academia, con 3.000 invitados, dos orquestas y la actuación del grupo Objetivo Birmania, la banda que triunfó en la década de los 80 y a la que perteneció como vocalista la actriz Lola Baldrich.