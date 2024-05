Recordamos la historia de amor de Grace Villarreal con Jacob Henson

Este sábado 18 de mayo, Melissa Villarreal se casa con Eduardo Zouein en una ceremonia que se celebra en Somió, Gijón (Asturias). Melissa es una de las influencers más conocidas de nuestro país, que forma un tamdem perfecto con su hermana Grace, a la que está muy unida y con quien ha fundado la firma The Villa Concept, un proyecto empresarial que no deja de crecer y en el que han volcado su pasión. Grace está entusiasmada con el enlace de su hermana, en el que sus tres hijos Violetta, Allegra y Luca, tendrán un importante papel, como contó ella misma en las páginas de ¡HOLA!. Estos preparativos le recuerdan su propio enlace con Jacob Henson, con quien se casó hace 14 años, a quien quiere como el primer día y con quien ha hecho realidad su sueño de formar una familia.

En sus perfiles sociales, Grace y Jacob han recordado cómo fue su historia de amor que comenzó en Estados Unidos, país natal de él, cuando Grace fue a estudiar. Se conocieron en 2007 mientras Grace estaba comiendo con una amiga. Recuerda la influencer que él se puso a hablar con ella, pero que no le entendía pues entonces no entendía inglés. Una primera impresión que no fue muy buena, como cuenta Grace con simpatía en su canal de Youtube. Su primera cita fue en febrero de 2008 en un restaurante mexicano, tras el que fueron al cine. Una de las mejores decisiones que tomaron, apuntan, fue casarse jóvenes. "Me casé con 20 años, quería tener una relación para toda la vida" declaró Grace en el canal Aladetres. "Teníamos los mismos valores, estábamos enamorados…." detalla, recordando que además, como él vivía en Estados Unidos y ella en España, tenían dificultades para estar juntos.

Grace se casó con 20 años

"Fue una de las mejores decisiones que hemos tomado. Hemos aprendido a crecer juntos y construir una familia" asegura Jacob en otro vídeo. Apunta que, a pesar de que ven las fotos de aquel día, "no recuerda mucho de lo que ocurrió por la emoción que sintió". Ella también ha destacado esa emoción en declaraciones a la revista ¡HOLA! "Era muy joven y para decirte la verdad hubo muchas lágrimas. Lágrimas de felicidad, pero también de tristeza. Para nosotros la boda significaba que me iba, me independizaba y cambiaba de país, todo en uno. Creo que lo que más recuerdo es lo jóvenes e ingenuos que fuimos, lo rápido que pasó todo y quizás, siento la culpa de no haberlo disfrutado más. Por eso sigo sintiendo la necesidad de renovar votos y vivir la experiencia con la madurez que tengo ahora. Quizás algún día en el futuro cercano" asegura.

Después de casarse tuvieron que estar cinco meses separados pues, aunque establecieron su residencia en Estados Unidos, ella tuvo que permanecer un tiempo en España arreglando los documentos necesarios para vivir allí. Recuerda Jacob aquel período como muy duro, pues querían estar juntos. Su amor no ha hecho más que crecer con el tiempo. Con motivo de su 12º aniversario, Grace compartía que su marido se había declarado de nuevo. Mostraba feliz la influencer el anillo junto a un mensaje: "Dije que sí otra vez. Doce años de amor y toda una vida por delante". No dudan en reconocer que encontraron al amor de su vida en aquel 2007. Ella cuenta que se fijó en su pelo rubio, sus ojos azules y su sonrisa, y recuerda con cariño que él le ha dicho muchas veces que cuando la vio caminar con unas deportivas rosas supo que era la mujer de su vida.

La boda de Melissa en Asturias

Los dos han formado una familia numerosa con tres hijos y siguen manteniendo la chispa, compartiendo algunos de los secretos gracias a los que mantienen una sana relación. Dedicarse tiempo, construir sus límites juntos y estar sintonizados en cuanto a cómo piensan y cómo ven la vida son algunos de los que citan. Los dos acompañarán a Melissa, hermana de Grace, en su gran día. Se casa con Eduardo Zouein después de dos años de relación feliz y perdidamente enamorada. Asegura que con él se siente como "en casa". "Desde el principio me sentí muy segura y en confianza, como si de repente estuviera exactamente donde tenía que estar" aseguró en ¡HOLA! "Edu tiene un corazón muy noble, admiro la capacidad que tiene de conectar con las personas, da igual quien sea, es superservicial, atento y muy divertido. También es muy detallista y eso me conquistó desde el principio", comentó en nuestras páginas ilusionada.

Las celebraciones del enlace comenzarán el viernes por la tarde a las 18 horas, con una reunión a la que han invitado a los cerca de 250 asistentes. En la invitación que han enviado para ellos incluyen unas palabras con mucho significado para la novia: "Como llama divina es el fuego ardiente del amor; las muchas aguas no podrán apagarlo, ni lo ahogarán los ríos. Cantaras 8:7". Se trata de un versículo que ya pusieron sus padres en su invitación de boda y también su hermana Grace, como ella misma detallaba en sus perfiles. El enlace tendrá lugar el sábado 18 en Somió, Asturias, a las 12.30 horas. El lugar significa mucho para Eduardo pues tiene raíces asturianas. "Tiene raíces asturianas y, además, ha veraneado allí toda su vida, lo que hace que sea un sitio aún más especial. Le hacía mucha ilusión que fuese allí" confesaba emocionada Melissa.