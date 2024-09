Christian Gálvez hace balance de su vida de casado y como padre de un niño de 8 meses

La vida le sonríe a Christian Gálvez. El presentador de televisión atraviesa una etapa muy feliz a todos los niveles, en lo personal como hombre casado y padre de un niño y en lo profesional como el nuevo presentador del programa ¡Boom! A su paso por el Festival de Vitoria, el marido de Patricia Pardo ha confesado que está en el mejor momento personal de su vida y que la paternidad le ha llegado con quién le tenía que llegar: "Para mí [ser padre] era el propósito de mi vida. Llegó cuando tenía que llegar y con quién tenía que llegar. Claro que te cambia la vida, pero yo quería que me cambiara", confiesa a Europa Press con la mejor de sus sonrisas.

© GTRES

A Christian se le cae la baba al hablar de su hijo Luca, que vino al mundo el 22 de diciembre, día del sorteo de Navidad y fue para él como si le hubiese tocado la lotería. Al preguntarle cómo es como padre, revela que quizá esa respuesta debería darla Patricia, aunque admite: "Algo que te puedo decir es que no soy egoísta, y cuando digo no soy egoísta es que sé que cuándo quiere estar conmigo y cuándo quiere y tiene que estar con la mamá. Ya solo ver a mi mujer con Luca, es una bendición". Para el presentador es su primer hijo, mientras que para su mujer el tercero, ya que tiene dos niñas de su matrimonio anterior. Ocho meses tiene su hijo y de momento no ve nada duro de ser padre: "Es maravilloso".

© Europa Press

El nuevo presentador de ¡Boom! hace balance de su matrimonio y revela que Patricia es, sin duda, la mujer de su vida. "El amor no se esconde y el amor nunca se utiliza para hacer daño a nadie, se utiliza para alabar a la persona que tienes a tu lado en ese momento de tu vida. Y para mí, Patri es la mujer de mi vida. Si el día de mañana, que cruzo los dedos, Patri y yo no estuviéramos juntos, siempre será la madre de mi hijo, entonces siempre será la mujer de mi vida". Y continúa gritando su amor a los cuatros vientos por la presentadora Vamos a ver: "La amo con locura. Además nos encontramos en un momento complicado para los dos y compartimos el mismo propósito de vida, que eso es lo más maravilloso que te puede pasar".

En cuanto a cómo está siendo la conciliación, revela que se compaginan a la perfección ahora que él ha vuelto también al trabajo. "No te imaginas la implicación que tiene Patri desde que se despierta a las cinco de la mañana. Ella llega, cuida del bebé y la conciliación entre los dos es maravillosa. Yo ahora grabo muchas horas y cuando yo llego, ella se pone a preparar el programa al día siguiente y yo cuido al bebé, entonces es maravilloso".

© GTRES

Para Christian el verano ha resultado muy cortito, pero admite que está muy ilusionado por volver a la televisión. Después de unos meses de incertidumbre fuera de la parrilla, el presentador regresa con ¡Boom!, un concurso que competirá con el que fuera su programa hace años, Pasapalabra. Su primer ¡Boom!, que se emitirá el 9 de septiembre en Cuatro, se lo dedicará a su hijo Luca. "Aunque ahora es muy pequeño para ver la televisión, cuando crezca va a enseñarle todos los vídeos. “Cuando tenga la edad suficiente como para que no le afecten las luces de la tele le diré: ‘Siéntate. Esto lo decía por ti’. Le voy a dedicar mi primer programa. Al igual que la novela, que estoy a punto de publicar. Se la dedico a Luca, a mi mujer y a las niñas".