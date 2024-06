Christian Gálvez publica un libro en el que su bebé ha tenido un importante papel: 'Lo he escrito con mi hijo acurrucado en mi pecho '

Christian Gálvez y Patricia Pardo están entusiasmados con la llegada de su primer hijo. La pareja dio la bienvenida a Luca el pasado 22 de diciembre y no pueden estar más felices. A esta gran alegría, se suma una nueva: el presentador estrena nuevo proyecto laboral. "Me hace mucha ilusión compartir esta noticia con todos vosotros. Después de cinco años, vuelvo a publicar una novela. Durante un año he trabajado en ella con toda la dedicación y pasión del mundo, sobre todo porque tengo 3 grandes motivos: mi mujer Patricia, mi hijo Luca y sus hermanitas", ha comenzado escribiendo en su perfil público.

© galvezcristian

El que fuera el presentador de Pasapalabra durante sus emisiones en Telecinco, ha confesado que su libro, Te he llamado por tu nombre, lo escribió durante el embarazo de su mujer y lo continuó "con mi hijo acurrucado en mi pecho y ellas (Patricia y sus dos niñas), preguntando si podían leer algo". Christian Gálvez está pletórico de felicidad y por eso ha acompañado este escrito con una nueva instantánea. En esta fotografía posa como un feliz papá canguro, con su bebé en sus brazos, mientras muestra su escritorio de trabajo, donde ha pasado tantas horas para hacer realidad este nuevo sueño profesional.

Christian también ha querido explicar que el objetivo que de esta novela - aparte de su satisfacción profesional - es "que se sientan orgullosos de su marido, papá y cacho". De esta manera, ha desvelado por primera vez la cariñosa palabra que usan las hijas de Patricia para referirse a él. Aurora y Sofía, que son unas orgullosas hermanas mayores y están entusiasmadas con Luca, conectaron desde el principio con el presentador. Para él, las niñas se han convertido en una parte indispensable de su vida y está feliz de haber formado esta bonita familia al lado de su mujer.

"Es un libro arriesgado, lo sé, pero es el libro que quería escribir. Hoy os lo presento: La inocencia de un niño. El sacrificio de una madre. La valentía de un apóstol. El relato de un cronista (...) Esta es la historia de un niño que fue testigo de cómo un hombre lo cambió todo. Pero sobre todo, esta es, una de sus vertientes, una historia sobre la FE", ha dicho el presentador mostoleño a los lectores, una pieza clave de su proceso creativo, ya que "sin los amantes de la literatura, los que escribimos no somos nadie".

© galvezchristian

El nuevo desafío de Christian en el mundo de las letras coincide con su regreso a la pequeña pantalla. Según avanza Yotele, se pondrá al frente de la nueva etapa de ¡Boom! Previsiblemente, el concurso va a emitirse en Cuatro tras pasar por Atresmedia con Juanra Bonet como presentador. Fue el pasado mes de septiembre cuando vimos por última vez a Gálvez en un formato de este tipo, en ese momento con 25 palabras. Su vínculo con la televisión va más allá de ponerse frente a las cámaras ya que tiene una productora llamada Fénix Media que tiene en su cartera títulos como Socialité, Los Galindos y El marqués.

Una etapa de celebraciones

Estas buenas noticias llegan cuando Christian y Patricia están a punto de celebrar su segundo aniversario de boda. Fue un enlace completamente secreto y fue un año después cuando decidieron compartir la noticia a la ve que anunciaron que esperaban su primer bebé en común. "Nuestra fortaleza como pareja se han multiplicado con esta preciosa noticia”, explicaron. En diciembre esa felicidad se multiplicó cuando tuvieron en brazos por primera vez a Luca, al que bautizaron con dos meses, poco antes de que la presentadora volviera al trabajo tras su baja maternal. Para esta ceremonia, también secreta, eligieron Santiago de Compostela, ciudad natal de Pardo y uno de los lugares favoritos de Gálvez.

© Gtres