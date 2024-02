Christian Gálvez, un padrazo con su bebé de dos meses tras el regreso de Patricia Pardo a televisión

Christian Gálvez y Patricia Pardo están entusiasmados con la llegada de su primer hijo. La pareja dio la bienvenida a Luca el pasado 22 de diciembre y no pueden estar más felices. Si hace unos días el matrimonio publicaba una foto con la manita de su hijo para celebrar su primer cumplemés, en esta ocasión el presentador posa como un feliz papá canguro que recurre al porteo para salir de paseo con su hijo tras el regreso al trabajo de la presentadora. Christian ha querido dedicarle una carta a su pequeño, en la que a través de un poema de Konstantino Kavafis, le cuenta cómo es la vida plena y la importancia de disfrutar del camino porque es más importante que la llegada a la meta.

Un escrito que empieza así y al que acompaña con una foto suya en la que aparece muy sonriente y realizada por Patricia Pardo. "A Luca: Cuando emprendas tu viaje a Ítaca pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones ni a los cíclopes ni al colérico Poseidón, seres tales jamás hallarás en tu camino, si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los lestrigones ni a los cíclopes ni al salvaje Poseidón encontrarás, si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti", comienza su carta.

"Pide que el camino sea largo. Que muchas sean las mañanas de verano en que llegues -¡con qué placer y alegría!- a puertos nunca vistos antes. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano y toda suerte de perfumes sensuales, cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas. Ve a muchas ciudades egipcias a aprender, a aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino".

"Mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar, viejo ya, en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje. Sin ella no habrías emprendido el camino. Pero no tiene ya nada que darte. Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas", concluye el que fuera presentador de Pasapalabra, que al igual que su mujer sueña con un futuro feliz para su hijo.

Hace apenas quince días, la pareja bautizó a su hijo en la tierra natal de la periodista, Santiago de Compostela, días antes de que Patricia Pardo regresara al trabajo tras su baja maternal. Apenas han sido dos meses el tiempo que ha estado desde que dio a luz y esta misma semana ya se ha puesto al frente del matinal Vamos a ver junto a Joaquín Prat. Los primeros días están siendo un tanto agridulces para la presentadora, ya que se apoderan de ella una mezcla de sentimientos de "felicidad, ilusión y tristeza" al tener que separarse de su bebé por unas horas, aunque sabe que está en las mejores manos como se aprecia en la foto de su marido Christian Gálvez como papá canguro.

La llegada a sus vidas de Luca sin duda ha puesto el broche de oro a su historia de amor. Christian y Patricia se dieron el ‘sí, quiero’ en una boda secreta en junio de 2022 y un año después anunciaban que un bebé venía en camino. Para el ex de Almudena Cid es su primer hijo, mientras que para Patricia es el tercero después de sus hijas, Sofía y Aurora, de siete y cuatro años respectivamente, nacidas de su anterior matrimonio con Francisco Márquez.