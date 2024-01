Los simpáticos looks del hijo de Christian Gálvez y Patricia Pardo, ¡un bebé muy rockero! El pequeño Luca nació el 22 de diciembre, multiplicando la alegría del matrimonio y de sus hermanas, las hijas mayores de la presentadora

Desde que el 22 de diciembre llegó al mundo su bebé, Christian Gálvez y Patricia Pardo disfrutan de una etapa inolvidable marcada por las primeras veces y con el pequeño Luca como el gran protagonista. El presentador mostoleño, apasionado de la música, ya ha empezado a trasladar a su primogénito esta afición. Lo ha hecho además de una forma muy original: mediante dos prendas con las que el niño va adentrándose en el mundo del rock. A punto de cumplir su primer mes, ya tiene dos bodys de Guns N' Roses y Bon Jovi, quienes con toda seguridad formarán parte de la banda sonora de su vida.

- Christian Gálvez recuerda emocionado el momento en el que le dijo a su padre que esperaba un hijo con Patricia Pardo

-Patricia Pardo muestra la primera foto en casa de su pequeño Luca: 'Todos mis ángeles juntos'

"Cuando Luca tenga que elegir entre rock y reguetón no diré nada, pero habrá señales", ha indicado divertido Christian, que está al frente de la productora Fénix Media. Con toda seguridad, el niño escuchará en casa temas tan emblemáticos como Sweet Child o' Mine, November rain, It’s my life y Living on a prayer. Este último es además el preferido de Patricia, con la que comparte gustos musicales. De hecho, el pasado mes de junio vibraron juntos al ritmo de la voz rockera de Axl Rose en el concierto que Guns N' Roses ofreció en el estadio Cívitas Metropolitano de Madrid.

El citado espectáculo es uno de esos momentos destacados que el matrimonio vivió en un 2023 "para enmarcar". El propio Christian, al hacer balance del año, explicaba que "empezó de manera espectacular y no ha podido acabar mejor. Lo que deseamos con tanto amor se convirtió en el regalo más bonito que nos podía dar la vida". Dar la bienvenida a Luca y verle crecer al lado de sus hermanas mayores, Aurora y Sofía (las hijas mayores de Patricia), es la mayor felicidad para Patricia y Christian, que no dejan de cumplir sueños juntos.

-Los madrugones, la rivalidad y sus embarazos: Patricia Pardo, Lorena García y Miriam Moreno charlan con María Palacios

El nombre que el matrimonio ha elegido para su hijo está lleno de significado ya que sus dos sílabas son las mismas con las que comienzan las palabras "luz y camino", una frase que forma parte del lema de su historia de amor y que tienen tatuada en sus muñecas. Luca ha llegado al mundo para " iluminar aún más nuestros pasiños" y multiplicar la alegría de esta pareja que pronunció el "sí, quiero" el 29 de julio de 2022. Una boda secreta que llegó tan solo cinco meses después de que su relación se hiciera pública.

“Decidimos que fuese una boda secreta porque somos muy prudentes y nos gusta velar por nuestra intimidad”, aseguraba la presentadora de Vamos a ver, donde comparte plató con Joaquín Prat y Adriana Dorronsoro. Christian, que conoció a su esposa siendo compañeros de cadena mucho antes de comenzar su relación e incluso hicieron planchas en el suelo en sastrería, tiene la certeza de que "la unión de nuestras familias y nuestra fortaleza como pareja se han multiplicado" con el importante paso que han dado al dar la bienvenida a su primer hijo común.