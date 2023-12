Christian Gálvez recuerda emocionado el momento en el que le dijo a su padre que esperaba un hijo con Patricia Pardo

Va a ser el mejor regalo navideño de sus vidas, la inminente llegada al mundo del bebé que tanto ansían. Christian Gálvez y Patricia cuentan ya no los días, sino las horas, para tener con ellos a un hijo que supone la cristalización definitiva de su bonita historia de amor. Mientras se preparan a conciencia para ese instante, el comunicador mostoleño rememoraba este sábado el momento que le contó a su padre que estaba esperando un hijo.

El presentador de 43 años abría el álbum personal para mostrar algunas de sus fotos predilectas donde aparece al lado de su progenitor, que se llama Juan Carlos, y era ahí donde desvelaba la escena donde se produjo aquella conversación en la que le dio la buena nueva. "La del centro será para siempre la instantánea favorita con mi padre, en su barrio favorito de Madrid", señalaba el que fuera conductor de Pasapalabra y Tú sí que vales.

"Mi mujer nos inmortalizó cuando le dije que iba a ser abuelo. Se nos nota la cara de felicidad, ¿verdad?", ha relatado Christian en alusión a la periodista gallega, quien estaba también con su suegro en esa fecha para el recuerdo, y quiso fotografiar a padre e hijo abrazados frente a la cámara con una sonrisa de oreja a oreja. Actualmente, la compañera de Joaquín Prat en Telecinco está de baja por maternidad en su programa y, según contaron, la tuvo que coger antes de lo previsto.

Christian, inseparable de su esposa en la recta final del embarazo, plasmaba el citado mensaje en su perfil público "aprovechando que pronto va a suceder entre Patricia y yo la mejor de las noticias". Por ello, compartía esos entrañables recuerdos de varias de sus experiencias con el cabeza de familia. "El retrato de la izquierda lo tomamos en el volcán Etna. Mi padre me acompañó en julio de 2019 a la inauguración de la exposición sobre Leonardo que dirigí en Catania", explicaba el locutor, gran amante y experto del universo Da Vinci.

"Tras nuestro estreno en Madrid, aprovechamos unos días para visitar Taormina, la necrópolis de Pantalica o Siracusa", añadía sobre aquel viaje a la isla italiana de Sicilia de hace cuatro años y medio. "La foto de la derecha la tomamos en París. Mi padre me acompañó en septiembre de 2018 a la capital francesa porque me invitaron a dar una conferencia en la Agencia Espacial Europea. Tuvimos poco tiempo, pero nos recorrimos la Torre Eiffel, el Louvre, el Arco de Triunfo y el Sacré-Coeur", cuenta sobre otro de sus desplazamientos por Europa.

No cabe duda que el rostro de Mediaset está muy unido a su progenitor, al que hace ya un tiempo le dedicaba además una preciosa carta. "Papá, me encanta cuando me dices que si estoy atravesando un mal momento, siga caminando, porque lo malo es el momento, no yo (...) Los dos hemos intentado siempre ser el mejor para el otro, así que estoy orgulloso de ti", le transmitió con gran sentimiento.

