Patricia Pardo, embarazada de siete meses y medio, da nuevos detalles del hijo que espera con Christian Gálvez

Queda solo un mes y medio para que Patricia Pardo (40) y Christian Gálvez (43) den la bienvenida a su primer hijo en común. La presentadora, que en el tercer trimestre de embarazo se muestra imparable y sigue adelante con sus compromisos profesionales, ha dado nuevos detalles del bebé al que esperan con tanta ilusión. La periodista gallega ha contado este viernes a sus compañeros de Vamos a ver, programa matinal de Telecinco en el que trabaja, que tienen ya varios nombres decididos para el pequeño pero que no será hasta el último momento cuando tomen la decisión definitiva.

"Estoy de siete meses y medio... Tenemos varias opciones para el nombre, pero hasta que no le veamos la carita...", ha asegurado. "Sabemos que es un niño, pero hasta que no le vean la cara no se van a decidir por un nombre u otro", ha matizado su compañero y amigo Joaquín Prat. Patricia ha hablado también de la bonita etapa que está viviendo al lado de Christian, con el que se casó en julio de 2022 en secreto."Sin ánimo de herir las sensibilidades de nadie, pero es que no hay nada más bonito que el milagro de la vida y tener un bebé dentro", ha comentado.

La periodista de Santiago de Compostela, que está radiante en esta dulce espera y quiere seguir poniéndose delante de las cámaras hasta el final del embarazo, se ha mostrado muy espontánea. En pleno directo se ha llevado la mano a la barriguita y ha dicho: "Se está moviendo un montón". Además, se da la circunstancia de que en ese momento estaba hablando justo sobre una noticia relacionada con la maternidad, concretamente sobre Derek Eloy, el primer bebé europeo gestado por sus dos madres.

El próximo 2024 comenzará con la mejor de las noticias para el matrimonio gracias al nacimiento de su bebé, previsto para enero. "Es un hombre muy sensible y lo veo entusiasmado e ilusionadísimo ante el próximo nacimiento de nuestro hijo", decía Patricia sobre cómo vive su esposo estos meses. También se sienten pletóricas Aurora (7) y Sofía (4), las hijas mayores de la periodista, que van a convertirse en orgullosas hermanas mayores. Las niñas han participado en la elección de nombre y han demostrado que tienen las ideas muy claras ya que ambas han apostado por llamar Carlos al niño. "Mis hijas quieren Carlos de toda la vida, ¡están obsesionadas con Carlos! Lo siento, hijas, pero me parece que Carlos no, no lo veo", decía Pardo.

Patricia y Christian han encontrado el uno en el otro al mejor compañero de vida y son la demostración de que "el amor todo lo gana". El presentador tiene la certeza de que "la unión de nuestras familias y nuestra fortaleza como pareja se han multiplicado" con el embarazo de la presentadora. Una dulce espera que ha llenado "de luz este camino que un día nos unió". Siempre se han mostrado naturales y nunca han escondido su relación, pero sí que optan por la discreción y la prudencia. Es por eso que el 29 de julio de 2022, cinco meses después de conocer su romance, se convirtieron en marido y mujer en una boda completamente íntima que anunciaron en su primer aniversario, cuando contaron que muy pronto serán uno más en casa.

