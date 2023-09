Patricia Pardo habla por primera vez de su boda secreta con Christian Gálvez y aclara cuando se conocieron

Patricia Pardo (40) suele ser muy reservada con los asuntos referidos a su vida personal. Buena muestra de ello es la gran noticia que la periodista gallega compartió este verano dejando a medio mundo con la boca abierta, ¡hacía ya un año que se había casado con Christian Gálvez (43) ! Ahora, por primera vez, da más detalles sobre cómo fue este ‘sí, quiero’. “Decidimos que fuese una boda secreta porque somos muy prudentes y nos gusta velar por nuestra intimidad”, ha confesado en una entrevista con la revista Pronto.

De la misma manera, durante esta conversación la presentadora de las mañanas de Telecinco ha negado de manera rotunda que su divorcio de Francisco Márquez coincidiese con el inicio de su historia de amor con Christian. Unos rumores que le han causado mucho dolor. “Yo ya estaba divorciada desde el año 2020. No me separé, como han dicho, en el verano de 2021 y quiero aclarar que no conocía a Christian cuando me divorcié. Los que inventan esas cosas hacen mucho daño”.

Patricia y Christian se encuentran en un dulce momento personal. El mismo día que celebraron su primer aniversario de casados, los presentadores también anunciaron que estaban embarazados. La pareja espera un niño, en cuyo nombre todavía no se han puesto de acuerdo, que llenará su hogar de aún más felicidad.

Patricia siente que Christian está más que preparado y con muchas ganas de afrontar el reto de convertirse en padre primerizo. “Es un hombre sensible y lo veo entusiasmado con el nacimiento de nuestro hijo”. La crianza es un terreno en el que ella ya es veterana, puesto que la compañera de Joaquín Prat es madre de dos niñas, Aurora (7) y Sofía (4), fruto de su anterior relación.

Una maternidad que compagina con sus proyectos profesionales en la televisión. Tras la mudanza de Ana Rosa Quitana a las tardes de Mediaset, Patricia le ha tomado el relevo en Vamos a ver. Una nueva etapa que espera poder exprimir al máximo estando al pie del cañón hasta el día que nazca el bebé. “Si me lo puedo permitir, estaré presentando hasta el final como en los dos anteriores”.

En cambio, quién no está teniendo tanta suerte en el terreno laboral es Christian Gálvez. Esta misma semana, el presentador se ha tenido que despedir de la audiencia del concurso 25 palabras que ha sido cancelado a consecuencia de la reestructuración de la parrilla que está llevando a cabo Mediaset. Un hecho que deja su futuro televisivo en el aire y que ha empañado en cierta manera su buena racha.